蛤塘「回流村民」花逾十年復村　難忘木頭車運百包水泥上山建屋

位於船灣郊野公園東北山區地帶的蛤塘村，是本港隱世村莊之一，昔日生活的痕迹早已褪色，村民各散東西，但今年70歲的原居民范運發（發哥），卻選擇在十多年前獨自籌謀復村，成為村內唯一一戶常住村民。

眼看房子已倒塌大半，他從荔枝窩碼頭用木頭車，沿山路把一包包過百斤的水泥運上山，猶如螞蟻搬家逐點搭建家園，在最熟悉的環境尋回昔日無憂的快樂。



▼發哥夫婦在蛤塘村日常▼



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位於山上的蛤塘村，有一間士多保留傳統客家原味道，用柴火及大鐵鑊炮製農家菜，灶頭旁堆疊了樹幹及樹枝生火，也會焗製菠蘿包、豬仔包、老婆餅等，在山野中也可嘗到新鮮麵包。老闆發哥、發嫂及飼養的貓狗，成為士多的招牌畫在外墻上。

廚房雖簡陋，但設施俱全，有舊式電焗爐，也有雪櫃供應冰涼飲品。發哥的自家果園出產檸檬、龍眼、荔枝、年桔等，也有菜田，不用下山也可自給自足。快被遺忘的小村，靠發哥夫婦一手一腳復村。

發哥、發嫂及飼養的貓狗，成為士多的招牌畫在外墻上。（勞敏儀攝）

連祖屋也倒塌 出生地變廢村感心悒

蛤塘村由范姓客家人建立，至今有三百多年歷史。發哥在這裡出世，兒時的回憶都是美好，「好多細路仔玩，拍公仔紙、彈波子……連粉嶺、上水都無去過，最多跟父母出沙頭角捲髮、買衫褲」。

直至15歲那年，發哥出市區工作，做過工廠、洋服，後來又學了一門手藝做西餅麵包，再飄洋過海到荷蘭做廚工。離鄉別井，還是覺得不適應，他決定回流香港，順道到蛤塘老家看看，豈料昔日百多人居住的小村早已荒廢，連祖屋也倒塌，成一片頹垣敗瓦，心裡不是滋味，「我在這裡土生土長，好似一下子失去了家園。」

發哥十多年前在這個無水無電又無人的村落定居，由零開始重建家園，成了村的管家。（勞敏儀攝）

一心復村 螞蟻搬家形式建屋

惡劣環境未有嚇怕發哥，反而思考了兩周頓生使命感，一心一意提早退休復村，在這個無水無電又無人的村落定居，由零開始重建家園，成了村的管家。當時他暫住在叔公的破屋，重新搭建自己的房子，忍受漏水的環境住了一年，才終於有瓦遮頭。從周邊拾來磚塊，估計至少數千塊，又從荔枝窩碼頭以螞蟻搬家形式，與發嫂用手推車運了125包水泥上山，不禁吐苦水，「幾陰功！搬水泥最辛苦，一包都百斤。」

那些年搬水泥的日子，持續了一年，發哥形容開荒的日子並不開心，幾乎天天開工，整個人快要散掉，「朝早9點開始，搬到夜晚8點，才8包。兩個人一人一包，拉下唞下，一轉起碼兩個鐘，一路起一路搬……夏天搬到成身汗，一定搬到勞損啦。」雖然沒有學過起屋，但家還是建成，他對自己的作品十分有信心，「用鎚子揼都唔爛。」

2019年才成功恢復村內供電，發哥有一段日子靠火水燈照明，後來舖設太陽能板，笑說：「不用每隔1、2日出沙頭角幫手機充電，出入浪費好多時間。」水源也是另一難題，沿著舊水管向上游走，他才找到早被樹藤、枯枝淹沒的水塘，用鋤頭砍去大樹、搬走大石，把已發霉、生鏽的水喉換新，才終於有水生存。復村之路難行，他從未有想過放棄，眼看成個蛤塘種滿生果，還帶點自豪說「靠我自己種，ok啊！都幾開心！」

發哥及發嫂在山上經營士多，農家菜吸引不少行山客光顧。（勞敏儀攝）

冀保留鄉村寧靜

終於苦盡甘來，發哥「打自己工」，習慣自在而清靜的生活，認為村內不必加入商業元素，也不欲成為新景點引入大量人流，故一口拒絕在村內成立故事館，只希望一切維持原狀，原居民有日會回流，有緣經過的行山客享用他們夫婦二人親手做的小食。

「5磅忌廉生日蛋糕都整過，新鮮嘛，人人都讚，自己有手藝唔好浪費」，更有住港島的客人提早訂做數十個老婆餅、鹹蛋酥等，他從這裡尋回滿足感。