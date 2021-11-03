匿藏聯合廣場縱火案2疑兇　男子20年後換新身份證被捕　囚逾2年

1999年旺角聯合廣場發生縱火案，造成一死兩傷，其中一名涉案男子被通緝20年，至去年換新身份證才落網。該男子當年涉曾匿藏兩疑犯，被控妨礙司法公正罪，他今（3日）在區域法院認罪，兩名疑犯是他表親，他求情稱為了家人才犯案。法官指，被告多年來逃避警方，未有自首，本案背後所涉的罪行嚴重，終判他囚2年1個月零23日。



被告劉潤强（49歲，無業），他被控於1999年1月28日至1999年2月10日作妨礙司法公正行為，即協助張志謙及范柏基阻礙就刑事罪行的拘捕及檢控。

聯合廣場縱火案釀1死兩傷

案情指，1999年1月28日旺角聯合廣場發生縱火事件，一名男子被燒死，1男1女途人受到波及，同被燒傷，警方約半個月後在元朗一單位發現兩名縱火案疑犯及被告，兩疑犯最終承認誤殺等罪，分別被判16年及15年。

潛逃20年換身份證被捕

被告在1999年及2000年兩度被捕，最終獲警方無條件釋放，但後來其中一疑犯協助警方，指被告亦涉案，被告因此被通緝，直至2020年因換新身份證才被捕。

擔心表弟惹麻煩助匿藏

被告在1999年及2020年的警誡供詞中承認，其中一名疑犯為他的表弟，另一名仍然在逃的人士亦是他的表親。事發前一晚，眾人聚會時表親聲稱，有人在聯合廣場襲擊其友人。

案發後被告再見到兩表親時，被告察覺到他們牽涉在縱火案中，因擔心表弟惹上麻煩，於是透過妻子租下元朗單位讓表弟及其友人住下。

控方指，被告匿藏兩名疑犯，即其表弟及表弟友人，阻礙刑事罪行的拘捕及檢控。

案件編號：DCCC329/2021