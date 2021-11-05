元朗大棠「超級屎坑」129萬元公帑「執屎」　僅收回2093元清理費

今年中有傳媒揭發，元朗大棠有機生態園後山一幅位處大欖郊野公園的土地，有大片樹林被非法砍伐，更挖出一個面積相等於標準泳池的巨型糞池，有吸糞車到場傾倒人蓄糞便，臭氣瀰漫。

環保署最新回覆《香港01》查詢時指出，已就有關事件曾進行調查及搜集證據，成功對其中一位涉案人士作出檢控，判罰款3,000元及清理費用2,093元。

不過根據地政總署及漁護署資料，兩部門為「超級屎坑」善後，清理費用約為9萬元，而回填物料及種植植物整體開支約為120萬元，合共花上近130萬元為違規者「執屎」。當局僅向違規人士收回0.16%的相關開支，大部份費用要公帑「埋單」。



早前被發現巨型糞池的地點，部份屬大欖郊野公園土地，部份劃作《大棠分區計劃大綱草圖》的康樂地帶。在事件被揭發後兩日，政府曾派吸糞車到場處理。

當時相關報導曾引述吸糞車司機指，事件是由大棠有機生態園總管指使，加上吸糞車每次駛往「屎坑」必經生態園正門進入，該生態園正是由新界元朗十八鄉鄉紳、十八鄉鄉事委員會前主席梁福元兒子梁明堅及姪女梁麗詩經營。

梁福元接受《香港01》查詢時稱，據他了解，在案中遭檢控的為一名村民，「同農場買雞糞水『養住』發酵，攞嚟種菜用。」他強調事件與生態園無關，「條路一直都方便村民，畀佢哋經過，救護車都係咁用」。

環保署檢控一人罰3,000元 另收2,093元清理費

環保署回覆《香港01》查詢時指，就該宗傾倒糞便事件，曾進行調查及搜集證據，於今年9月根據《廢物處置條例》第16A條，向其中一位涉案人士成功作出檢控，判罰款3,000元及清理費用2,093元。 過去5年，該署收到7宗非法傾倒排泄物投訴，其中3宗成功檢控。

元朗大棠有機生態園後山一幅大欖郊野公園土地，被挖出一個相等於標準泳池的巨型糞池。（有機生態園網頁圖片）

善後費用近130萬元 收回清理費僅及0.16%

地政總署回覆《香港01》查詢時表示，元朗地政處與相關部門商議後，安排承辦商於7月完成清理工作，及在政府土地上豎立警告牌，相關清理費用約9萬元。發言人表示，已加強該處巡查，以防止再有非法佔用政府土地情況，同時會繼續搜集證據，若有足夠證據，會向相關人士提出檢控。

漁護署則回覆指，已聯同相關部門組成跨部門工作小組跟進事件，亦已就可能涉及《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）的違例事項進行調查，惟未有足夠証據採取進一步執法行動。該署已在涉事地點一帶加強巡邏，至今未有發現其他違例情況。 發言人又指，會負責回填物料及種植植物以修復環境，有關工作已經完成，整體開支約為120萬元。