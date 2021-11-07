朗濤業主單位貼標語批管理不善　管理處發信指違公契促周五前拆除

大埔白石角住宅樓盤「ONTOLO朗濤」，今年9月多名業主在露台及玻璃貼「大字報」，向發展商鷹君及管理公司表達對屋苑設施不滿。有業主上周收到物業管理公司來信，附件展示其單位標語圖片，要求最遲周五（12日）拆除，指他們違反大廈公契。業主批評事件反映發展商無誠意負責及解決根本問題，直言失望及不滿。《香港01》正向鷹君集團查詢。



有業主上周五（5日）接獲物管公司來信，指出其單位内仍懸掛標語或橫額，並稱一直收到其他業主對相關標語或橫額的投訴，認為有關展示不僅損害屋苑利益，亦違反朗濤的大廈公契規定，要求最遲周五拆除，否則「於別無他選之情況下，將會採取進一步行動以保障屋苑及所有業主之利益以及糾正此情況」。

朗濤客戶服務中心在上月6日，已張貼內容相若的通告，要求業主或住戶最遲10月12日拆除。

信件引述朗濤大廈公契條文指，「業主」均不搭建、安裝或以其他方式裝設或允許架設、安裝，或以其他方式裝設任何位於其「單位」或「發展項目」任何部份表面，或從「發展項目」或任何部份突出向外伸展的「外置招牌、牌板、告示、廣告、旗幟、橫額、柱、籠、簷篷或其他外突物件或構建物。」

約30戶繼續展示標語 發展商取消與業主對話

業主Eddy（化名）表示，發展商上周取消與業主網上會議的答問環節，將改為經業委會與業主溝通，隨後即收到物管公司來信，認為發展商不想面對業主、不願承擔及解決根本問題，直言「管理非常差、無法接受」，故觸發再多約10戶居民新加入貼「大字報」行列表達不滿，至今約30戶仍繼續展示，暫時無意拆除。

他又質疑，「所有字句都是貼在家裡，不是貼在外面，可以當為家中的裝飾，如果換一塊有字句的窗簾是否就不可？是否就是影響大廈外觀？」

業主批問題無解決 會所泳池仍未啟用

他認為，鷹君集團至今未解決問題，亦無提出時間表，例如會所泳池仍未啟用、屋苑霧化玻璃未解決，擔心承建商「金門建築」明年5月離場後，日後有問題「追數無門」，業主將面對天文數字的維修費及管理費。因此，他已計劃過了要計算額外印花稅的3年期限後轉讓物業，以免承擔大額附加費用。

另一名業主Richard（化名）亦有在單位內展示標語，未有掛在玻璃外牆，質疑「我掛一張紙，應該有自己的權利」。他認為，發展商資訊不透明，也沒有白紙黑紙的承諾，認為對方應主動向所有業主交代進度，而非經業委會處理問題。以會所泳為例，據其了解，約兩星期前食環署人員仍指提交的泳池圖則與實際不符，發展商也沒有交代何以問題遲遲未能解決。

大律師：向外展示標語或已違反大廈公契 保障大業主

大律師陸偉雄指出，大廈公契是約束商戶及租客、住戶的合約，即使是自購物業也受規管，在單位內向外展示標語也可能違反契約，可提出終止租戶租約，也可向業主提控。他表示，公契完全保障大業主，買樓時第一個業主簽名接受公契條款，往後業主也同受約束，但其他小業主在簽約前，有權向發展商提出個別豁免。

今年9月多個「朗濤」單位展示「大字報」，寫上「鷹君樓諗清楚，泳池無牌質素差」、「堅信呃你，鷹君拖你」、「九流管理」等控訴。當時有業主向《香港01》表示，朗濤的屋苑管理問題多多，例如會所泳池自入伙後從未開放，後來才發現因建造時，渠管錯駁致未成功領牌，開放日期遙遙無期。

當時有業主亦質疑，屋宇交樓質素有問題，包括樓層之間的玻璃外牆起白霧影響外觀，部份小型單位渠管傳出臭味，批評入伙不足一年，損壞甩漏事件一大籮。