港鐵手機App升級　新增功能睇盡附近400米巴士、綠Van實時資訊

港鐵手機應用程式「MTR Mobile」今日（17日）起陸續升級，包括提供新功能「Next Bus」，可顯示用戶目前位置400米範圍內，公共巴士及專綫小巴路綫資訊，亦可實時查閱各路綫的到站時間。

日後用戶透過港鐵App，毋須切換手機程式，即可一併查閱港鐵、輕鐵、九巴、新巴、城巴、嶼巴及綠色小巴路線的實時到站資訊。至於港鐵手機應用程式內的現有「Next Train」功能亦會優化，除顯示屯馬綫車站下班車到站時間外，亦會顯示即將到站列車的「車廂載客情況」，方便乘客自選較多空間的車廂位置上車。



港鐵表示，「MTR Mobile」將會陸續更新升級，包括「Next Bus」新功能，除了現有的港鐵巴士資訊外，將可顯示用戶目前位置400米範圍內，公共巴士及專綫小巴路線資訊。

用戶更新應用程式後，可輸入各條專營巴士，包括九巴、城巴、新巴、龍運及嶼巴，或綠色專線小巴路線號碼或車站名稱，並即時查閱路線的中途站，以及實時到站時間資訊，需要轉車的市民，可透過一個程式，掌握不同交通服務營辦商資訊。

乘客亦可選擇使用港鐵手機應用程式內的「行程指南」功能，即時查找港鐵乘車路線或其他交通工具接駁方案。同時使用「Next Bus」預計轉乘接駁服務行程時間，令計劃出行更全面。

新增「Next Bus」功能的使用示例：



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「Next Train」功能12月升級 可顯示屯馬線列車載客資訊

此外，現有的「Next Train」功能將於12月升級，屆時屯馬線車站除有下班車到站時間，亦會顯示該班車的「車廂載客情況」，讓預備乘搭屯馬線乘客在到達月台前，便可選定到較多空間的車廂位置上車。新版本的「NextTrain」亦將提供輕鐵每條路線下兩班車的到站時間。非 MTR Mobile用戶則可於各輕鐵站掃瞄設於月台之二維碼，即時查閱相關輕鐵月台之輕鐵到站時間。

提升「Next Train」功能的使用示例 (將於今年十二月推出)：



港鐵公司香港客運服務總監楊美珍指，公司一直致力為乘客提供適切和方便的資訊和服務，希望乘客能體驗方便窩心的服務。