新冠肺炎．最新｜遊美國返港青年初確診　專家團今展開第3日巡視

撰文：勞敏儀 鄭翠碧 王潔恩 朱海棋 孔繁栩
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本港昨日（21日）新增兩宗輸入個案，累計增至12,402宗。初步確診有5宗，衞生防護中心昨晚公布其中一宗，涉及一名外遊美國一周後返港的23歲青年，並確認帶有L452R變異病毒株，其在潛伏期居住的愉景灣蘅峯旭暉閣納入封區檢測，另有10個地方納入強制檢測公告，包括中環蘭桂坊榮華里10號Le Jardin、雲咸街33號LKF Tower 1樓Tazmania Ballroom等。
此外，本港正與內地商討兩地通關事宜，內地專家團今日（22日）展開第3日考察。昨日則到了五個地方，包括機場、臨時醫院、港珠澳大橋香港口岸、竹篙灣檢疫中心及啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室。

▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼

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▼11月22日強制檢測公告詳情▼

【00:01】本港昨日（21日）出現一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，一名23歲青年離港到美國一周後回來，抵港後於機場檢測呈陽性。政府今天晚上宣布，由於患者在潛伏期曾在香港逗留，故有10個地方被納入強制檢測公告。

資料顯示，他日常除了會在愉景灣出沒外，亦曾到去過蘭桂坊的酒吧或餐廳「Le Jardin」及「Tazmania Ballroom」，而部份巴士路線、中環或愉景灣渡輪碼頭，亦同樣被納入強制檢測公告內。有關人士須於11月23日（周二）或之前接受檢測。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼

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內地專家團訪港第二日行程。（《香港01》製圖）

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▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼

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▼11.21內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼

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