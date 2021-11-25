音樂博士為譜寫17分鐘新作　兩個月風雨不改到大館尋靈感

今年誼樂社作品徵集得獎作曲家陸尉俊，獲邀以大館為靈感譜寫新曲，編寫新作「四時」並將於11月27日大館舉行的「賽馬會樂・憶古蹟音樂會」全球首演。

陸尉俊自小對音樂有濃厚興趣，縱使家人不同意，仍報讀音樂相關學位，一讀之下讀到博士畢業，求學期間出遊多國以學習當地的音樂風格。新作《四時》貫徹陸尉俊編曲特色，融合中西樂器演奏，並加入於遊歷世界時從不同國家習得的音樂風格編寫而成。



《四時》章節之一〈光．蔭〉從樹蔭下取得靈感，以相似的樂句以不同方模式及節拍呈現，象徵不同時間下相似的事物。（盧翊銘攝）

今年剛在香港中文大學音樂系取得音樂博士（作曲）學位，陸尉俊自小便對音樂有濃厚興趣，他憶述小時到親戚家中聽到鋼琴的聲音便從此愛上音樂，但礙於家中沒有空間容納鋼琴，結果轉為學習較節省空間的小提琴。

忠於興趣 由演奏者變成編曲師

縱使未能學習鋼琴，但亦無阻陸尉俊對音樂的熱誠，甚至大學選科時都選擇了音樂學位課程，家人得知時作出反對，理由是「搵唔到食架喎」。他亦有考慮報讀其他科目，但最後都決定堅持興趣在音樂路上發展，更取得博士學位。至今陸尉俊已學會笛子、琵琶以至打鼓等多種不同的中西樂器，更由演奏者變成了編曲師，陸尉俊解釋有此轉變：「唔想成日玩其他人嘅嘢，都想其他人玩下我嘅嘢。」

以琵琶編奏爵士以至搖滾樂

雖然進修至博士畢業，但陸尉俊並非學院派的音樂家，其風格更會讓其他學院派音樂家感到很另類，但他認為無需在意別人看法。

擁抱自己鍾意嘅野，唔好跟人哋嘅路，勇敢行自己嘅路。 陸尉俊

除古典音樂外，對爵士、搖滾以至流行音樂都有研究，更熱衷於發掘音樂不同的「可能性」，例如會以琵琶編奏爵士樂以至搖滾音樂，其作品《爵士琵琶》及《彈撥搖滾》先後於2017年及2021年獲得「敦煌獎」。

另外，陸尉俊亦把握機會，利用獎學金到世界各地了解不同地方的音樂，探索不同類型的音樂風格，分別到了國內、美國、南美、波利維亞、巴西、古巴及秘魯等向當地人學習他們的音樂風格，再將所學融入自己作品當中，以「了解別人、更新自己」，作品亦受到中國地方音樂、戲曲、日本雅樂、爵士樂及拉丁美洲音樂影響。

《四時》章節之一〈岩聲〉以花崗岩為中心，敲擊樂手與其他樂手以視象互動即興演奏，譜寫花崗岩多年經歷風霜的歷史。（盧翊銘攝）

到大館坐同行 「朝早10點就嚟，到6點先走」

對於新作品《四時》，陸尉俊運用兩個月時間於大館尋找靈感編寫而成，他提到以前曾用一年時間編製30分鐘的樂曲，所以今次用兩個月時間作17分鐘的樂曲是「超chur」。他先用一個月時間在大館中尋找靈感，一個月當中近乎每日都會到大館「坐同行」，「朝早10點就嚟，到6點先走」；另外一個月便是不停地寫歌，考慮到大館的表演場地洗衣場石階有別於其他的音樂廳，陸尉俊需考慮到現場觀眾的觀感體驗，並運用多媒體影像作配合，以做到「以音樂講故事」。

11月27日大館免費全球首演

《四時》以時間為主題，分四個章節，〈光．蔭〉從樹蔭下取得靈感，以相似的樂句用不同方模式及節拍呈現，象徵不同時間下相似的事物；〈岩聲〉以花崗岩為中心，敲擊樂手與其他樂手以視象互動即興演奏，譜寫花崗岩多年經歷風霜的歷史；〈拼貼〉以大館與四周相相不入的商業建築為靈感，以拼貼的概念將中西名曲選段混合於樂章中表演；〈脈動〉則譜寫了大館早晚的不同，以激昂的節拍及電音模仿大館晚上的聲音。而整個作品中運用了提琴、中提琴、大提琴、笛子、琵琶、敲擊樂及多媒體而成，貫徹陸尉俊中西合壁融合多種樂器的音樂風格。

《四時》將於11月27日於大館的洗衣場石階進行全球首演，以免費音樂會的方式進行，可以撲飛網站登記。