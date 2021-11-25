女嬰出生8日亡｜婦產科醫生：腦外出血罕見　難判斷與吸引術有關

年逾40歲孕婦在聯合醫院分娩時用上吸盤助產，惟女嬰詹雪琳誕生後頭部出現腫塊，後來情況轉差，8日後因帽狀腱膜下出血，引發腦部缺氧缺血、肺出血及急性腎衰竭夭折。死因庭周二（23日）裁定女嬰死於不幸。

婦產科專科醫生羅致廉今早在電台節目表示，有關情況罕見，又指根據本港2014年的研究，共有7%以陰道出生的嬰兒須採用真空吸引術出生，當年並無出現任何事故，惟他強調即使嬰兒出現問題，亦不一定是由有關技術引致，強調醫生考慮要使用真空吸引術時，嬰兒可能已受困在母親的陰道，或出現心跳不正常等，醫生為求嬰兒盡快出生施救才會將之吸出。



羅致廉早上在港台節目《千禧年代》表示，此類型事件十分罕有，香港婦產科學院曾於2014年進行全港普查，當時全港共有4,000多個真空吸引術，從無意外個案，惟再早十多年則間中會有嬰兒在採用真空吸引術出生時，出現問題。他強調，有關問題不一定是由真空吸引術引致，因為醫生決定使用有關技術時，嬰兒可能已經受困、心跳不正常，醫生必須要盡快帶嬰兒出生才能將嬰兒吸出，強調有需要時才會用。

至於判斷使用真心吸引術的準則，他表示，一般情況下，本港有7%以陰道出生的嬰兒，需使用到真空吸引術，除上述程況外，亦可能是因為分娩中的孕婦第二產程遇上障礙，例如子宮頸已全開，但媽媽卻無法再用力把嬰兒推出，過程太漫長或會影響嬰兒心跳或致缺氧，醫生便要考慮動用工具，協助嬰兒更快出生。

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羅致廉又解釋，帽狀腱膜下出血並非腦出血，而是在頭骨外的組織外出血，此組織有許多血管，出生時使用真空吸引術或會令有關組織受到磨擦、及後有機會出血。他引述本港在90年代的研究，有關問題發生的機率僅得1000分之3，大部分患者情況亦是輕微，小部分嚴重情況則可能會出血過多，「喺嗰個帽狀腱膜下出血可能去到成200幾cc血，嗰度有位畀你出到200幾cc血，咁你諗下，成個BB，3公斤嘅BB計，佢得300幾cc血成㗎咋成身，嚴重出血嘅情況之下，就會影響到BB性命」。

被問到庭上有專家證人指，估計醫生吸盤錯置引致意外，亦無用超聲波檢查胎位，羅致廉表示，醫生通常不會在使用真空吸引術時，使用超聲波輔助，強調用超聲波協助生產的用處，主要並非協助擺位，而是觀察嬰兒的方向，「佢後尾枕究竟是向前，抑或向後，同埋個BB究竟有幾低」，但他表示，陰道內的位置很窄，當醫生知道胎位後，是可以將吸盤放到較良好的位置，惟仍會受產道限制，認為超聲波的幫助不大。