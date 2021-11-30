青協揭毒癮青年近四成吸食大麻　最細13歲男童涉代收郵包販毒被捕

近年本港青年吸食大麻情況令人關注，青協今年接觸199名吸毒青年，近四成人曾吸服大麻，青協亦曾接觸29名曾參與販毒青年，年紀最小僅13歲，涉案人涉收取郵包，被警方搜出包裹有兩公斤K仔。青協提醒，切勿為「搵快錢」或受朋輩利收取可疑郵包，不應心存僥倖以為可逃避刑責。



計劃獲禁毒基金贊助，於2018年12月延續服務推行3年，為全港10至35歲隱蔽吸毒青年，潛在或干犯毒品相關罪行青年，以及其家人提供介入輔導。在199名青年個案中，最多吸食大麻（37％），其次為可卡因（24％）和冰（22％）。吸食大麻的個案比例，由2019年的19％，急升至今年的62％，另亦發現有29人曾參與販毒，年紀最小僅13歲。

陪朋友收郵包 警截查發現兩公斤K仔

青協青年違法防治中心青年工作幹事梁兆騏透露，青協已接觸涉案的13歲男童，他涉嫌陪同朋友收取郵包，警方截查後，在郵包夾層搜出約兩公斤K仔，警方將一行3人拘捕，案件正調查中。

青協青年違法防治中心督導主任李少翠表示，不少青年曾因借地址簽收郵包，或協助朋友收取貨物，觸犯毒品罪案。李提醒青年切忌抱「搵快錢」心態鋌而走險，不要低估後果，心存僥倖。

被捕青年阿文︰監獄無自由好辛苦

青協社工亦有跟進被捕青年個案，20歲的阿文吸食大麻兩年，去年因藏毒被捕，還柙壁屋監獄，最終判18個月感化令。阿文稱，當時在學校附近板場結識損友，「諗住一齊chill 下」，愛玩藝術的他，誤以為吸大麻有助開發創意，卻發現記憶力衰退，失去動力，呼吸困難。

還柙時，阿文眼見一些年紀更小的吸毒者，身體狀況很差，感到十分害怕。他不良於行的母親，堅持每日探望，令他更珍惜親人，他寄語吸毒者及早戒毒，「近朱者赤近墨者黑，監獄無自由好辛苦。」