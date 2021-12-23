校園天地｜聖公會聖本德中學　線上遊韓探索世界

韓國觀光公社是韓國的國家旅遊局，致力推廣韓國旅遊及文化。韓國觀光公社(香港支社)今年推出The KR Virtual Study Tour Experience Day(線上遊韓體驗活動日)，讓學生在疫情下打破國界限制，豐富學生學習經歷，全港只有五間學校獲邀參加。聖公會聖本德中學是其中一所獲邀請的學校。



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在活動中，學生以虛擬方式線上暢遊景點，透過參觀國立中央科學館及三星創新博物館，了解科技發明人員的靈感來源、螢幕背後的科學原理及電子科技的未來發展路向，對電子產業的未來動向有深入的認識；同時亦透過在線上與韓國的導師即時互動及交流，學習韓國傳統文化和基本韓語。此外，學生更在韓國導師的指導下完成具韓國特色的手工卡片，內容豐富有趣。韓國觀光公社（香港支社）社長朴大永更親自到場，與學生一同經歷嶄新的旅遊方式。

（聖公會聖本德中學提供)

聖公會聖本德中學在疫情前，會安排每位學生在高中及初中時最少參加一個境外交流團。由於疫情下難以舉辦境外考察交流活動，是次線上遊韓體驗活動，能夠為學生提供全面的學習機會，讓他們沉浸在從未有過的韓國旅行體驗當中，激發他們對不同文化的好奇心，藉以擴闊學生視野。

（內容由聖公會聖本德中學提供）

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