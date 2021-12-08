2021經濟高峰論壇︱中大段崇智指創科如接力賽　要栽培人才接棒

香港中文大學校長段崇智在《香港01》主辦的經濟高峰論壇2021上表示，本港雖有策略，如接力賽般第一棒做得好，但後續無人接棒，必定會輸掉，故認為必須栽培本地人才，亦要吸納非本地人才並願意留下來，才有利香港前途。



《香港01》舉辦經濟高峰論壇2021。（羅國輝攝）

段崇智：創科如接力賽 單純靠第一棒但無人接棒必定會失敗

段崇智認為，香港在創新科技做得不夠，解釋指創科創新是一種心態，並非孤獨的事物，應如接力賽般，單純靠第一棒，但後繼無人接棒，必定會失敗。他指出，香港第一棒做得好，但若接棒的人「無地方企」便不會出現。

香港中文大學校長段崇智指全球經濟正在改變，不是有產品就可發財，向前進必須基於知識。 （資料圖片）

全球經濟正在改變 段崇智指向前進必須基於知識

段指出，全球經濟正在改變，不是有產品就可發財，向前進必須基於知識，同時需要戰略、戰術及戰場。他形容香港暫時戰略ok，但後面兩者則有所缺乏，「不應急功近利，請一個consultant返來就搞掂，一定要栽培本地人才」。同時，他認為，吸納非本地人才及令他們願意留在本港也十分重要，對香港前途也非常好，故大學仍有不少重任。