K11 MUSEA辦傳奇時裝及工藝珍藏展　有CHANEL、Dior、LV作品

尖沙咀K11 MUSEA將於本月中至明年2月中舉辦「傳奇時裝及工藝珍藏展，展出CELINE、Christian Dior、Louis Vuitton等多個品牌從未公開展出的「匠人級」時裝經典，同場展出 K11 Craft & Guild Foundation中國傳統工藝品。入場費70元至100元，學生免費入場。



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同場展出中國傳統工藝品珍藏

該展覽展出1990年代初期至今，高訂時裝的創意如何結合工藝，緊隨時代與美學觀念演變，由曾任《Vogue Paris》總編輯Carine Roitfeld等策劃；一同展示的稀有中國傳統工藝品珍藏，則由K11 Craft & Guild Foundation精選。

展覽共設5 個主題展區，其中「Atelier Tailleur」展區展品從CHANEL斜紋粗花呢套裝，到Alexander McQueen以視幻藝術營造錯視效果，重新演繹經典圖案等；「Bridal Couture」展區展示「大膽婚紗」，呈現由絲綢、羽毛及珠串打造的細節。

「Modern Reinvention」展示當代設計師如何以古典輪廓及技術為基礎，重新演繹中世紀至維多利亞時代的風格；「Tales From The Runway」的時裝作品打破傳統禮服的概念，品牌包括CELINE、Christian Dior、Louis Vuitton等，同區珍藏包括以陶淵明代表作《桃花源記》為靈感設計的廣彩衣櫥，與一系列創意時裝經。

「Extreme Craft」展區展示高訂時裝，時裝設計師除了運用金屬及亮片等人造物料，亦採用羊毛、皮革和絲綢等天然素材。

學生及長者免費入場

展覽於12月13日至明年2月14日於 K11 MUSEA 6樓的K11 Art & Cultural Centre 舉行，星期一至四門票價格為70元，星期五至日為100元，學生及長者可免費入場。