天水圍資助小學邀德國大學生到校交流1年　全校師生免費學德文

新冠肺炎疫情下，中小學的海外交流幾乎停頓。但有一間天水圍資助小學，想出「奇招」維繫實體交流。中華基督教青年會小學獲辦學團體YMCA資助，本學年邀請到數名德國大學生，以實習生身份到學校交流，該校小學生每周至少有兩天學習德文及認識德國交化。



福建附小前副校空降做校長引直資經驗

現年53歲的中華基督教青年會小學校長程志祥，原為直資小學福建中學附屬學校副校長，本學年轉到青小後，活用在多間學校任教累積的經驗及人脈，包括向「智慧校園」方向發展，聯絡本地大學合作，設計小學生適用的AI課程；另獲本地積木玩具生產商「小城故事」贊助，學生將在常識科活動中一起組裝巴士、小巴、雪糕車等積木，玩樂中認識本地交通工具的文化、歷史及著名建築物。

程志祥解釋，小學位於天水圍，不少學生來自基層家庭，希望盡力提供不同機會及資源，協助學生進步及發展，疫情下亦應有拓闊眼界的機會，故除了尋找本地合作機會及贊助。他亦期望盡快恢復海外交流。他直言，線上交流成效明顯較實體遜色，「無人同人互動，拓闊眼界真系差咁啲」，對辦學團體斥資支持德國交流生赴港感高興。

中華基督教青年會小學校長程志祥指不少學生來自基層家庭，希望盡力提供不同機會及資源。（鄧穎琳攝）

6德國大學生到小學辦活動、教德文

中華基督教青年會小學在辦學團體YMCA支持下，本學年獲派6位德國大學生，到學校參與「德國潮甚麼」主題活動，平均每周兩日會有德國實習生到校，以英文及德文與學生互動，增加學生的英語及德文語境，而小息及課後則會有不同活動，讓學生認識德國的飲食習慣及節日文化等。

中華基督教青年會本學年邀請到數名德國大學生，以實習生身份到學校交流。（鄧穎琳攝）

小學生為與德國人溝通 更願講英文

受疫情影響，至今絕大部份小學生仍只能上半天課。副校長陳桂英承認，教學時數濃縮，惟德國實習生令學生更投入課堂，「佢哋出現無減慢教學進度，反而仲順利咗，同學仔更加肯講英文。」為了方便溝通，學校主要安排高小、喜愛接觸外國文化及英文能力較佳的學生參與「德國潮甚麼」活動，而其餘學生則可自願參與。

教師佘茵茵解釋，以往學校不時舉辦境外交流，帶同學走出香港，作文化交流，但上學年起難以離境，學校只好調整合作形式，「我哋去唔到德國，佢哋入到香港都好，遲啲學校嘅壁畫、打中國鼓活動，都會想邀請德國實習生參與，等兩邊都交流下文化。」

學生盼到德國可用德語溝通

就讀小五的葉宇晴則說，家人不時分享德國旅行經歷，令他亦對德國產生興趣，「如果識德文，去到德國可以同當地人傾偈，德國好多嘢食，希望學嘢去到自己叫嘢食！」

同為小五生的陳鈺兒表示，對外國文化感興趣，好奇德國人的生活習慣，亦想向難度挑戰，學習德文。而姚卓藍則說本身不認識德國，但喜歡學習新語言，希望將來除了中英文，亦能以簡單德文與人交談。