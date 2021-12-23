網台主持傑斯案　女助手傾向不認罪　案件明年2月再訊

網台D100主持「傑斯」（原名尹耀昇）涉去年在網上發表煽動言論，和女助手因而被控煽動及洗黑錢等罪，案件今日（23日）在區域法院再訊。律政司代表指，由於「傑斯」向控方提出了一些建議，而控方需時考慮，雙方於是申請押後案件；其女助手亦同意押後，並透露控方將於明年1月10日向法庭申請凍結令，女被告亦需等待聆訊後索取相關文件，考慮是否有進一步申請，更透露傾向不認罪，案件將於明年2月24日再訊。



被告尹耀昇（52歲，網台主持），被控4項作出具煽動意圖的作為，以及1項串謀作出具煽動意圖的作為罪，為首4項控罪的交替控罪。控罪指，他於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布和上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府或激起對其離叛；激起市民企圖不循合法途徑促使改變其他在港依法制定的事項；引起對司法、民間的不滿或離叛；加深不同階層民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

尹另被控3項洗黑錢罪，指他於同年2月22日至11月30日期間，處理他在上海商業銀行的3個帳戶內，相信是從可公訴罪行得益的財產，涉及約231萬港元及5.6萬美元。尹耀昇和利寶麗（51歲，保險從業員）另涉2項洗黑錢罪，於同年3月2日至11月30日期間，處理聯名戶口內共約828萬港元。

案件編號：DCCC 615/2021