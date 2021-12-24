澳門「失憶局長」李燦烽涉受賄　曾收受巨額利益審批建築項目

澳門廉政公署今日（24日）表示，有「失憶局長」之稱的工務局前局長李燦烽涉受賄，觸犯受賄作不法行為罪、清洗黑錢罪和偽造文件等罪。案情指，李涉嫌親身及透過親屬，收受商人巨額利益，並在任職期間濫用職權，不法審批多宗建築項目申請，包括在收取商人給予的巨額利益後，在土地使用期限快過期前，繞過法定程序，加速工程項目的驗收，並發出使用准照。據澳門傳媒報道，涉案人數超過20人。



「失憶局長」李燦烽（左）被澳門廉政公署拘捕。（澳門政府相片）

涉協助發展商合併土地出售

澳門廉政公署指，李燦烽在任期間，明知某建築項目的街線圖已失效，但仍准許相關建築項目計劃沿用舊有街線圖，令項目毋須上呈城市規劃委員會討論；同時，他明知該建築計劃違反建築行政指引的規定下，仍涉嫌指示下屬核准計劃，令該計劃申請獲得批准。

另外，調查發現，李燦烽涉嫌收取另一商人給予的巨額利益，在土地使用期限快過期前，繞過法定程序，加速工程項目的驗收，並發出使用准照。李又涉嫌在審批一宗土地合併發展申請過程中，要求下屬撰寫有利的分析意見，協助發展商成功獲批合併土地，從而令發展商以高價出售，從中賺取巨額利潤。

廉署調查又發現，有涉案商人涉嫌以投資其名下集團公司之名義，協助李燦烽的親屬虛假入股公司，李的親屬藉此以重大投資移民方式，向貿易投資促進局申請重大投資居留，並成功獲批。

李燦烽在歐文龍貪污案中作供期間，不時以無印象、不清楚等作回應，法官一度休庭讓他翻閱資料喚起記憶。（澳門新聞局圖片）

歐文龍案中作供時多次稱無印象

澳門廉署表示，李燦烽涉嫌觸犯受賄作不法行為罪、清洗黑錢罪和偽造文件罪；其餘涉案商人及相關人士則分別涉嫌觸犯行賄罪、清洗黑錢罪及偽造文件罪。廉署續指，是次行動得到內地公安部門及澳門司法警察局的協助，公安部門成功截獲長期潛逃在內地生活的李燦烽，並將之透過司警局移交廉署跟進調查，現時案件已移送檢察院處理續後措施。

李燦烽曾被稱為「失憶局長」，在2006年時任運輸工務司司長歐文龍貪污案中，李與多名工務局官員被捲入案件，須以證人身份出庭作供。李在作供期間，不時以無印象、不清楚等作回應，當時法官一度宣布休庭，讓他翻閱資料喚起記憶。