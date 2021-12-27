屯赤隧道啟用一年590萬車次使用　分流不似預期　皇珠路更塞車

屯赤隧道去年12月27日啟用，成為市民前往機場或大嶼山的新路線，當時運輸署預計有一成車輛由屯門公路改行屯赤隧道，亦料青嶼幹線會分流兩成車流，啟用同日青嶼幹線更豁免收費，以達分流效果。運輸署回覆《香港01》的數字顯示，至今年11月，合計有590萬車次行經屯赤隧道，不過青嶼幹線分流情況未如署方當初所指。

屯門區議員甄紹南表示，皇珠路在屯赤隧道通車後明顯更擠塞，每日繁忙時間都出現車龍，若有交通意外發生，可塞車一小時以上，而對分流屯門公路效果亦不顯著，駕駛人士或寧塞車也不到大嶼山兜大圈。



▼去年屯赤隧道12月27日通車情況▼



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運輸署指，屯赤隧道由2020年12月27日通車以來，截至2021年11月，共有5,908,436車次駛過，當中南行往赤鱲角方向平均每日有8738架次，北行則平均每日8,692架次。通車前運輸署未有預計通車後的車流量，按運輸署交通運輸資料月報，屯赤隧道的使用在本港各隧道的總行車架次中排名尾二，僅較愉景灣隧道多。

青嶼幹線西行行車架次個別月份比屯赤通車前更多

運輸署於通車前預料，屯門公路往機場方向的車輛，會有約一成轉行屯赤隧道公路；青嶼幹線亦會分流兩成車流。同在疫情之下，按運輸署數字，比較2020及2021年，青嶼幹線往機場方向（即西行），每月總行車架次未見有明顯分別，其中今年4月及8月青嶼幹線的西行行車架次更較去年高，於11月行車架次雖有下跌約13.6%，但仍未見運輸署過去提及的分流兩成效果。

運輸署：屯門公路分流情況符合預期

至於屯門公路的分流情況，運輸署表示，屯門公路於2021年的交通流量統計數字仍在處理，未有提供，未能比較屯門公路的分流情況，但署方指，屯門公路（大欖段）及青朗公路的車流有所減少，分流情況符合預期。

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區議員甄紹南：皇珠路日日塞 一撞就塞1小時以上

運輸署指出，通車後屯門市中心附近的屯門公路（市中心段）及皇珠路連接路的車流有所增長，但交通情況仍維持可控水平。區議員甄紹南指，每日早上及下午繁忙時間駕車經過皇珠路都「撞正塞車」，指有貨車及私家車到大嶼山都選擇改行屯赤隧道，擠塞情況明顯較通車前更嚴重，曾遇上皇珠路附近發生交通意外，曾塞車超過一小時。

行屯赤「兜大圈」駕駛者寧塞車也選屯公 要解決需待屯門繞道

他續指，屯赤隧道對屯門公路分流效果並不顯著，只是提供多一個選擇出市區，不過駕駛者非每個出門前先了解塞車情況，又或出門後屯門公路才塞車，加上行屯赤公路要「兜大圈」不理想，駕駛者或寧願塞車都不走屯赤隧道，他認為即使擴闊路面都解決不到，預料要屯門繞道才能處理。