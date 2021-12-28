女生稱受社會事件報道影響　見紅黃黑白色公仔想拿走　認盜竊等罪

34歲城市大學本地女生，涉去年在校內與一名內地女生對質時，打該女內地生的左臂，案件今(28日)在西九龍裁判法院再訊時，本地女生除承認襲擊外，亦承認早前在玩具反斗城偷取玩具。辯方求情時指，被告曾入住葵涌醫院精神科，案發時受社會事件的報道影響，見到是紅、黃、黑和白色的毛公仔感到憎恨，「想拎走佢」。裁判官先為被告索取感化和精神科報告，把判刑押後至明年1月11日，期間被告還柙看管。
偷取11件玩具
女被告姓蔡（34歲），於城市大學就讀學位課程，她承認一項普通襲擊，及一項盜竊罪，指她於去年9月15日，在城大圖書館廁所襲擊姓曾女事主；及於今年10月30日在旺角新世紀廣場的玩具反斗城偷取11件玩具。
對質時打事主手臂
案情指，女事主去年9月15日在城大的圖書館內廁所如廁時，在廁格內被人淋水，她離開廁格，只見被告在廁所內。兩人及後在圖書館對質，期間被告用手打事主的左臂。
另外，被告於本年10月30日，在旺角新世紀廣場的玩具反斗城內，偷取11件玩具。
見到特定顏色毛公仔感憎恨
辯方今求情時指透露，被告於2017年在城大讀副學士，現時就讀學士學位。辯方又指，被告在襲擊案中未有向事主淋水，口角期間因情緒激動而犯案。至於盜竊罪，辯方指被告受社會運動的新聞影響，在店內看到紅、黃、黑和白色的毛公仔，感到憎恨下犯案。
案件編號：WKCC523、4434/2021
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