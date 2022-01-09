洪為民生日宴｜與王詩雅同赴宴女子初確診　荃灣有線電視大廈上班

Omicron變種病毒於社區持續擴散，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）表示，新增33宗個案，另有超過20宗初步陽性，當中港區人代洪為民的生日宴會添一宗初步陽性個案，涉及一名43歲女子，她與個案編號12,838的患者，即榮源茶行太子女王詩雅一同前往派對。張續指，二人往派對前，與數名友人到干諾道西115號進餐。

張竹君指，之前從派對主辦人士取得出席者名單，但由於部份賓客帶同不認識的人士出席，因此部份出席者並不在名單上，包括是次初步陽性個案的女子。她又指，現時名單共有192人，已找到181人，晚上9時半後仍在場的人士一共有92位，已送到檢疫中心；由於初步陽性女子與確診者同行，故暫時未有更多人需要檢疫。



▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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第二位赴洪為民生日宴患者 居君匯港豪匯2座

初步陽性的女子43歲，於荃灣有線電視大廈上班，居於大角咀君匯港豪匯2座。張竹君指，該女子於1月3日晚出席生日派對後，翌日照常上班，並到荃灣柳氏家吃午餐；到1月5日亦繼續上班，於荃灣柴灣角熟食市場進午餐，晚上6至10時與2個人到跑馬地賽馬會食飯，當時是房內有兩張枱，另一張枱有3名是不認識的人，但由於身處同一間房，因此兩枱人都屬於緊密接觸者。

▼洪為民生日宴初確診43歲女子行蹤▼



▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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另外，由於該女子6時30分曾到沙圈逗留十多分鐘，所以曾到會所的人都要檢測。該女士於1月6、7日都留在家中，1月8日接受檢測時呈初步陽性。