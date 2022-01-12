Omicron｜中銀分行周四起朝9晚4營業　工銀亞洲兩屯門分行停服務

變種病毒Omicorn殺入本港，衞生防護中心懷疑屯門出現隱形傳播。中國工商銀行（亞洲）今日（12日）宣布，屯門新墟及大興分行將於明日（13日）起暫停服務，直至另行通知，其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變。

至於中國銀行亦宣布，因應防疫工作需要，由明日(13日)起，將調整全港各區分行的營業時間，直至另行通知。新安排下，中銀大部份分行，於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4 時，星期六的營業時間將調整為上午9 時至中午12 時。



工銀亞洲今日宣布，因應疫情最新發展，屯門新墟分行及大興分行將於13日起暫停服務直至另行通知；圖為工銀其他分行。（資料圖片/鄧穎琳攝）

工銀亞洲今日宣布，因應疫情最新發展，屯門新墟分行（新界屯門啓發徑8號城 • 點地下GA號舖及1樓）及大興分行（新界屯門大興邨商場21至23號）將於明日起暫停服務直至另行通知。

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其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變，全線分行及個人理財中心維持於周一至周四上午9時至下午5時，以及周五上午9時至下午5時30分，周六的分行營業時間則為上午9時至下午1時。

工商亞洲建議客戶使用全面電子銀行服務，包括手機銀行、網上銀行及電話銀行等。如有需要，可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。

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中銀改分行營業時間

中國銀行（香港）表示，因應防疫工作需要，明日起將調整全港各區分行營業時間，大部份分行於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4 時，星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。存支票機於星期一至五的截數時間，亦將調整為下午4 時，如支票於截數後存入，將於下一個結算日處理。

中銀香港發言人續指，早前暫停營業的灣仔胡忠大廈分行，將於明起恢復服務。另有5間分行營業時間則有特別安排。詳情如下︰

(資料由中銀香港提供)

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