Omicron｜陳肇始提放寬限制6指標　自詡因做好準備才沒幾何級爆發

本港爆第五波疫情，變種病毒Omicron殺入社區，政府宣布延長收緊社交距離措施，市民至年初三前無望晚市團年飯。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）在電視節目上表示，由於社區仍有潛藏傳播鏈，需要延長14日社交距離措施截斷傳播鏈，政府會審視六大指標，包括：即時繁殖率、確診數目、不明源頭、追蹤情況、垂直傳播及污水監測，以決定放寬措施，而處所未來需以疫苗氣泡運作，政府資訊科技總監辦公室正研究手機APP，供處所營運商檢查市民針卡。

就外界批評政府不力，以致檢測中心及疫苗中心大排長龍，陳肇始強調，政府已吸取過去兩年經驗，準備人手應對第五波，否則疫情會幾何級爆發，她希望受影響市民可以「配合、包容、忍一陣」，待疫情受控後一切便可恢復如常。



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延長14日社交距離是免「收收放放」 陳肇始：社區仍有潛藏傳播鏈

特首林鄭月娥上周五（14日）宣布，延長社交距離措施14日至年初三，陳肇始接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時指出，政府評估及分析，疫情未完全受控，多個指標顯示社區仍然有潛藏傳播鏈，需要延長14日以切斷傳播鏈：「若果只延長7日，到第7日市民可能會失望，為謹慎起見，唔想好似之前幾波咁收收放放，（疫情）時間會長咗。」

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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六大指標若向好有望放寛社交距離：原則係一定要好過𠵱家

陳肇始表示，現時堵截Omicron已有初步成效，過去一周共有30多次封區行動，每晚封4至5個小區，亦發出400多個強制檢測公告，進行了110萬次檢測，如未來多個指標包括即時繁殖率、確診數目、不明源頭、追蹤情況、垂直傳播及污水監測等顯示疫情受控，可望放寛社交距離措施，「整體原則係一定要好過依家，依家未完全受控，如個案持續下降，傳播鏈截斷，會係有條件放寬。」

以疫苗氣泡放寬限制 陳肇始稱首要重開晚市堂食

不過，陳肇始強調，即使放寬社交距離措施，都必須以疫苗氣泡為基礎，食肆要恢復晚市堂食，就要作出配合，她又透露，資訊科技辦公室正研究手機應用程式，供處所營運者使用，以掃瞄市民的針卡，至於APP會否顯示人名或樣貌，她指技術上需要證明市民身份，一切仍在研究當中。陳肇始表示，首要是重開晚市堂食，已開始與食肆商討，相關政策局亦會聯繫其他處所，逐步放寬是比較謹慎的做法。

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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形容政府一直為第五波來臨作準備 冀屯門居民包容忍一陣

過去兩周檢測中心及疫苗接種中心均大排長龍，外界批評情況與過去幾波疫情無異，陳肇始指出，政府在過去兩年吸取不少經驗，增加檢疫設施、隔離病房及檢測能力，中央仍有協助設置感染控制中心以面對挑戰，但病毒是不斷變種，需要重新認識，「所有嘢都好快，不論推出措施，以致傳播力都好快，兩周已經傳到第六代，係有啲挑戰」。

陳又重申，政府一直為第五波來臨在人手上作出準備，「正因為有有效措施，先沒有幾何級爆發，若有幾何級爆，要更多人手先能達至動態清零。」她續稱，政府鼓勵屯門居民願檢盡檢，會在檢測站及檢測量上盡，「我哋只有一個目的，盡快阻截Omicron，一段時間後就可以恢復，現時不便希望可以配合，包容，忍一陣先啦。」

正因為有有效措施，先沒有幾何級爆發，若有幾何級爆，要更多人手先能達至動態清零......我哋只有一個目的，盡快阻截Omicron，一段時間後就可以恢復，現時不便希望可以配合，包容，忍一陣先啦。 食物及衞生局局長陳肇始

就有意見認為，第五波爆發與國泰空少涉違豁免條件所致，政府應加強檢疫，陳肇始表示，任何檢疫時間都基於科學，盡量不讓病毒流入社區，任何豁免安排都必須遵守才令風險受控，因此短時間的檢疫期是基本，以盡量減低病毒進入社區的風險。

▼1.15大坑東邨東滿樓圍封檢測▼

