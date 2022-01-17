消委會｜研磨過程加長增釋出致癌物　Segafredo日飲2杯咖啡因超標

消費者委員會測試市面上49款咖啡產品，發現逾9成半測試樣本都含有基因致癌物丙烯酰胺，只有兩款沒有。消委會表示，沖泡技術的應用、咖啡豆的研磨程度，以及咖啡和水的比例，會影響最終產品中丙烯酰胺的含量，當中研磨過程越長，會增加咖啡粉的表面面積，令咖啡粉與水的接觸面更高，這有助於將可溶性物質轉移到沖泡中，增加丙烯酰胺的釋出量。

除了致癌物值得關注，咖啡因含量亦是消委會測試的重點。測試發現，咖啡因含量懸殊，49款產品介乎每100克含1,117毫克至4,316毫克咖啡因，即最多可相差3倍，其中最多的為佳之選即溶咖啡（中度烘焙）。消委會指，部份樣本按一般沖調方法，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量，包括Resiprocate的KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark (very rich, full bodied and subtly spice)，以及Keycoffee的深度烘焙混合即沖咖啡。



消委會今日（17日）發布新一期《選擇》月刊，當中包括咖啡產品的測試，涉及4類產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，即合共49款。當中只有The Coffee Academics的TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roas，以及OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡，沒有驗出丙烯酰胺，即逾九成半測試樣本都有基因致癌物，其丙烯酰胺含量介乎每公斤53至790微克。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系助理教授蔡少薇指，除咖啡豆的品種，其品質、處理和儲存環境，甚至烘焙的溫度和時間，都會影響咖啡產品中的丙烯酰胺含量。消委會又稱，海外研究發現，品質較次等的咖啡豆，檢測到較高水平的丙烯酰胺，因為未成熟的咖啡豆中，含有大量的游離天冬酰胺，亦即是產生丙烯酰胺的主要成分，所以丙烯酰胺含量更高。

5款丙烯酰胺含量最高的咖啡產品



消委會又指，咖啡沖泡技術的應用、咖啡豆的研磨程度，以及咖啡和水的比例，同樣會影響最終產品中丙烯酰胺的含量。該會續指，研磨過程會影響咖啡粉在沖泡過程中與水接觸的表面面積，當研磨過程越長時，就會增加咖啡粉的表面面積，從而令咖啡粉與水的接觸面更高，令可溶性物質轉移到沖泡中，有助增加丙烯酰胺的釋出量。因此，研磨過程越長，便會增加釋出的丙烯酰胺。

不含丙烯酰胺含量的兩款咖啡產品



咖啡因方面，49款產品介乎每100克含1,117毫克至4,316毫克咖啡因。消委會指，咖啡因是存在於咖啡和茶葉中的一 種天然化學物質，為天然興奮劑，有助提高警覺性，而且可增強運動表現，不過攝入過多會影響睡眠時間和質量以及褪黑。消委會又指，一般體重60公斤的成年人，建議咖啡因攝入量為每天不多於400毫克，如單次攝入200毫克不會引起安全或健康問題；海外研究則指，單次攝入約1,200 毫克咖啡因，可能會導致急性毒性反應。

根據消委會測試，即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮的處理，故其咖啡因含量，較其他咖啡產品高，為每100克2,188毫克至4,316毫克；其餘3款產品，均介乎於每100克檢出1,117毫克至2,206毫克咖啡因。最高咖啡因含量的樣本為佳之選即溶咖啡 (中度烘焙)，每100克達4,316毫克咖啡因，假如按其沖調方法，則每杯約含155毫克咖啡因，即飲3杯已超標。

以每100克計算，佳之選即溶咖啡 (中度烘焙)達4,316毫克咖啡因，為各樣本之中最高。（雲嘉晉攝）

雖然單以每100克計算，佳之選的咖啡因含量最高，不過假如按其沖調方法計算，則有其他產品含更多咖啡因，其中Resiprocate的KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark (very rich, full bodied and subtly spiced)，每杯含295毫克咖啡因，為各樣本之首；Keycoffee的深度烘焙混合即沖咖啡則每杯約含274毫克咖啡因；Segafredo的Espresso Casa roasted ground coffee亦每杯含221毫克。上述3款如按其沖調方法，每日飲2杯，便已經超出標準。

3款咖啡日飲兩杯即咖啡因超標



消委會提醒，每日飲用咖啡有機會上癮，而且長期攝入咖啡因會增加對它的耐受性，令咖啡因的作用減弱，令人不知不覺間，需要提升咖啡因的劑量，才能達到相同的生理作用。該會續指，假如對咖啡因產生耐受性，便可能出現生理依賴，若突然停止攝入，有可能會引致咖啡因戒斷，症狀包括頭痛、易怒和疲勞。

消委會補充，部分人需要控制咖啡因的攝入量，其中無咖啡因咖啡是其中一個選擇，其色、香、味其實與普通咖啡無異，只是除去了咖啡因。不過該會亦強調，相關咖啡仍含咖啡因，只是含量相對少，約為普通咖啡的1%至2%。至於冷泡咖啡由於市面上的款式，一般較熱咖啡用上更多咖啡粉，加上水與咖啡粉長時間浸泡，因此咖啡因含量會較高，並帶有酒精的發酵感。