消委會｜研磨過程加長增釋出致癌物　Segafredo日飲2杯咖啡因超標

消費者委員會測試市面上49款咖啡產品,發現逾9成半測試樣本都含有基因致癌物丙烯酰胺,只有兩款沒有。消委會表示,沖泡技術的應用、咖啡豆的研磨程度,以及咖啡和水的比例,會影響最終產品中丙烯酰胺的含量,當中研磨過程越長,會增加咖啡粉的表面面積,令咖啡粉與水的接觸面更高,這有助於將可溶性物質轉移到沖泡中,增加丙烯酰胺的釋出量。

除了致癌物值得關注,咖啡因含量亦是消委會測試的重點。測試發現,咖啡因含量懸殊,49款產品介乎每100克含1,117毫克至4,316毫克咖啡因,即最多可相差3倍,其中最多的為佳之選即溶咖啡(中度烘焙)。消委會指,部份樣本按一般沖調方法,飲用2杯已超出成人每日建議攝入量,包括Resiprocate的KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark (very rich, full bodied and subtly spice),以及Keycoffee的深度烘焙混合即沖咖啡。



消委會今日(17日)發布新一期《選擇》月刊,當中包括咖啡產品的測試,涉及4類產品,包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本,即合共49款。當中只有The Coffee Academics的TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roas,以及OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡,沒有驗出丙烯酰胺,即逾九成半測試樣本都有基因致癌物,其丙烯酰胺含量介乎每公斤53至790微克。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系助理教授蔡少薇指,除咖啡豆的品種,其品質、處理和儲存環境,甚至烘焙的溫度和時間,都會影響咖啡產品中的丙烯酰胺含量。消委會又稱,海外研究發現,品質較次等的咖啡豆,檢測到較高水平的丙烯酰胺,因為未成熟的咖啡豆中,含有大量的游離天冬酰胺,亦即是產生丙烯酰胺的主要成分,所以丙烯酰胺含量更高。

5款丙烯酰胺含量最高的咖啡產品



消委會又指,咖啡沖泡技術的應用、咖啡豆的研磨程度,以及咖啡和水的比例,同樣會影響最終產品中丙烯酰胺的含量。該會續指,研磨過程會影響咖啡粉在沖泡過程中與水接觸的表面面積,當研磨過程越長時,就會增加咖啡粉的表面面積,從而令咖啡粉與水的接觸面更高,令可溶性物質轉移到沖泡中,有助增加丙烯酰胺的釋出量。因此,研磨過程越長,便會增加釋出的丙烯酰胺。

不含丙烯酰胺含量的兩款咖啡產品



咖啡因方面,49款產品介乎每100克含1,117毫克至4,316毫克咖啡因。消委會指,咖啡因是存在於咖啡和茶葉中的一 種天然化學物質,為天然興奮劑,有助提高警覺性,而且可增強運動表現,不過攝入過多會影響睡眠時間和質量以及褪黑。消委會又指,一般體重60公斤的成年人,建議咖啡因攝入量為每天不多於400毫克,如單次攝入200毫克不會引起安全或健康問題;海外研究則指,單次攝入約1,200 毫克咖啡因,可能會導致急性毒性反應。

根據消委會測試,即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮的處理,故其咖啡因含量,較其他咖啡產品高,為每100克2,188毫克至4,316毫克;其餘3款產品,均介乎於每100克檢出1,117毫克至2,206毫克咖啡因。最高咖啡因含量的樣本為佳之選即溶咖啡 (中度烘焙),每100克達4,316毫克咖啡因,假如按其沖調方法,則每杯約含155毫克咖啡因,即飲3杯已超標。

以每100克計算,佳之選即溶咖啡 (中度烘焙)達4,316毫克咖啡因,為各樣本之中最高。(雲嘉晉攝)

雖然單以每100克計算,佳之選的咖啡因含量最高,不過假如按其沖調方法計算,則有其他產品含更多咖啡因,其中Resiprocate的KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark (very rich, full bodied and subtly spiced),每杯含295毫克咖啡因,為各樣本之首;Keycoffee的深度烘焙混合即沖咖啡則每杯約含274毫克咖啡因;Segafredo的Espresso Casa roasted ground coffee亦每杯含221毫克。上述3款如按其沖調方法,每日飲2杯,便已經超出標準。

3款咖啡日飲兩杯即咖啡因超標



消委會提醒,每日飲用咖啡有機會上癮,而且長期攝入咖啡因會增加對它的耐受性,令咖啡因的作用減弱,令人不知不覺間,需要提升咖啡因的劑量,才能達到相同的生理作用。該會續指,假如對咖啡因產生耐受性,便可能出現生理依賴,若突然停止攝入,有可能會引致咖啡因戒斷,症狀包括頭痛、易怒和疲勞。

消委會補充,部分人需要控制咖啡因的攝入量,其中無咖啡因咖啡是其中一個選擇,其色、香、味其實與普通咖啡無異,只是除去了咖啡因。不過該會亦強調,相關咖啡仍含咖啡因,只是含量相對少,約為普通咖啡的1%至2%。至於冷泡咖啡由於市面上的款式,一般較熱咖啡用上更多咖啡粉,加上水與咖啡粉長時間浸泡,因此咖啡因含量會較高,並帶有酒精的發酵感。