消息：教育局正研究中學是否停課　梁子超：停面授學生不用周圍走

Omicron變種新冠病毒持續蔓延，源頭不明個案增多，疫情殺入多間學校。消息指，繼早前宣布幼稚園、小學停課，政府正研究中學是否停課，讓中學生提早放農曆年假。



呼吸系統專科醫生梁子超今日（20日）在港台節目《千禧年代》表示，不少防疫措施「輸在起跑慢」，建議當局應全面停止學校面授課程，並鼓勵居家工作，把市面人流減少一半以下，才有助減低傳播速度。



停課｜疫情殺入中學 學界傾向維持面授 有學校全日制改為半日課

巴基斯坦裔婦引發的Omicron BA.2亞型傳播群組。

梁子超形容，目前不少防疫措施「輸在起跑慢」，早前宣布幼稚園、小學停課，亦應適用於中學，解釋指Omicron、Delta可引起大型爆發，單靠現有防疫措施只能阻擋飛沫、接觸傳播，但對於短距離空氣傳播則有很大局限。他指，目前不止一間學校出現擴散式爆發，學校、家庭、宗教、社交活動等均容易產生傳播網絡，令疫情可迅速擴散，直言要防控「唔可以跑幾百米先去追，係追唔到」，否則令學校產生連鎖爆發。

其中一宗源頭不明個案涉及一名居於美孚新邨的鰂魚涌學之園幼稚園女教師。梁子超指出，現有社交距離措施不夠徹底，令市面人流只是減少3成，加上接種疫苗後病徵輕微，若非如內地般有全面管控，透過不斷排查作出隱形個案，而市民出現輕微病徵時，或考慮到時間、金錢成本，未必願意看醫生，認為政府應鼓勵有病徵、風險因素的人，可取深喉唾液樣本收集包，盡早找出有隱性病徵的市民。

他建議當局應全面停止面授課程，改為上網課，令學生無暇「周圍走」，並鼓勵居家工作，把市面人流減少一半或以下，從而減低傳播速度。

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此外，一名17歲初陽男學生驗出L452R（即懷疑Delta），亦屬源頭不明個案，他沒到過有店員染Delta的寵物店Little Boss，也沒接觸過倉鼠。梁子超認為，該個案料與倉鼠群組有關，或在染疫店員發病、病毒量最高時，接觸大量顧客而傳播，認為員工曾接觸的逾百名顧客應盡快找出，了解有否隱形傳播；但亦有機會是倉鼠在農場或運輸過程中受感染，在密集環境中出現持續傳播，故令貨倉有環境污染。他指出，寵物主應盡快交出涉事批次的倉鼠做測試，如再有陽性個案，其主人家庭要接受檢疫，但即使是陰性，也不代表不在潛伏期或沒有間歇性排放，故認為牠們並非完全安全，必須人道毀滅。