疫情．1.21｜銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit樣本呈陽性納入強檢

本港今日(21日)新增24宗個案，其中18宗為本地感染。其中2宗為源頭不明，初步陽性個案達20多宗，最少10宗與葵涌邨逸葵樓群組有關，個案更蔓延至邨內的映葵樓，一名2歲童及一名清潔工初步確診。一名在邨內做替假保安，居住在青衣長安邨安圖樓人士亦初確診。

食衞局局長陳肇始指，由於葵涌邨逸葵樓群組有擴大趨勢，今晚6時起，要求逸葵樓圍封檢測5天，直至下周三早上（26日），全部2700名居民需要每天接受檢測，當局會要求居民檢測完後留在家中，減少交叉感染機會。陳呼籲居民不要搬離住所。

另外，深水埗區出現一宗源頭未明感染個案，患者是居於南昌街35號的40歲男地盤工，港府晚上7時起，將其住戶所在的南昌街35至37號實施封區檢測。



▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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殺倉鼠｜銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit樣本呈陽性 顧客要檢測

【23:59】衞生署衞生防護中心公布，共在40間寵物店及有關貨倉採集共738個環境樣本，其中共30個呈陽性，最新化驗結果顯示新增兩間寵物店（銅鑼灣駱克道545號I Love Rabbit和大埔廣場I Love Rabbit）採集的環境樣本亦呈陽性。

為審慎起見，上述新增的兩間寵物店會被納入強制檢測公告。任何在1月7日至1月18日期間曾身處上述店鋪的人士，須根據強制檢測公告接受檢測。該兩間店鋪的員工會被安排到檢疫中心進行強制檢疫。

截至今日，與寵物店相關的陽性檢測個案共有八宗，分別為個案13047、13059、13073、13110、13118、13120、13123及13124。個案的流行病學調查仍然進行中。署方表示，鑑於早前漁農自然護理署從寵物店抽取倉鼠的樣本病毒測試呈陽性，綜合中心現階段掌握的流行病學調查和化驗結果，初步不能排除是由感染病毒的寵物導致環境樣本的陽性檢測結果。

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葵涌邨逸葵樓居民禁足首晚9時後獲派飯 有燒味飯等至少8款可揀

【23:57】葵涌邨逸葵樓出現約20宗確診個案，政府於傍晚6時宣布，大廈居民需要留在住所5日，至1月26日，期間政府會安排派飯，並派發物資。《香港01》獲得數張居民飯盒照片，並綜合居民形容，落樓檢測後就可選飯盒及取物資，有燒味飯、雞髀紅腸飯、雞扒腸仔飯等多款可選；以居民獲得的粟米肉粒飯與早前竹篙灣檢疫中心傳出的「粟米肉磚飯」相比，似乎較可入口。不過，有居民反映，直至晚上9時許才獲派飯。

【23:50】疫情惡化加上「疫苗氣泡」全面擴大，接種疫苗人數持續高企。今日起5至11歲兒童可打科興疫苗，當局公布，首日有630名相關年齡組別兒童接種。

今日總接種人數有47,800人，當中21,100打首劑，打破1月7日的20,864人紀錄，創自去年9月4日之後的單日新高，接種率升77.2%。

殺鼠令｜全港寵物店連棄養倉鼠已被人道毀滅 漁護署累計殺2298隻

【23:27】兩批荷蘭入口的倉鼠，部分被驗出帶有新冠病毒Omicron，政府下「殺鼠令」，漁護署表示，截至今日下午4時共有2,229隻已被人道毀滅，包括銅鑼灣Little Boss寵物店內69隻、寵物店位於大埔倉庫的861隻、以及在其餘可售賣倉鼠的寵物店內的1,299隻，超額料因部分非名單內的倉鼠，因所屬寵物店驗出Omicron而受到株連。其他受牽連的龍貓、兔仔、金倉鼠、天竺鼠及白老鼠共有283隻。

漁護署又表示，截至今日下午4時，共接收了77隻由畜養人放棄飼養的倉鼠，並已為其中71隻倉鼠抽取共113個樣本進行2019冠狀病毒病病毒測試，相關檢測仍在進行中。除兩隻送交本署時已自然死亡的倉鼠外，其餘69隻倉鼠已作人道處理。連同這批倉鼠，即共2,298隻被人道毀滅。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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Omicron｜葵涌邨逸葵樓老翁獨自隔離 女兒目送父入樓作淚的控訴

【21:23】本港新冠病毒Omicron疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)今日（21日）增至約20宗。政府今日公布，將於逸葵樓原址實行檢測圍封，為期5天。在今晚6時，多員警員已在逸葵樓下拉起封鎖線，只許居民進入而不准離開，有居民一度不滿鼓噪，指「落去買條菜10分鐘都唔得？5日無菜食呀！」

不少居民則做足準備，購買一袋二袋物資回家。有居民指已做好人理準備，打算5日會上網及做瑜珈，而公司亦體諒情況。不過有家庭就被逼分離，邱小姐70歲父親本身獨居，邱小姐礙於工作無法與父親一同隔離，一家人只好目送父親入逸葵樓。邱小姐聲淚俱下指十分擔心父親情況，批評政府安排混亂：「連物資都無時間買！」

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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疫情│巴裔婦丈夫拾荒致葵涌邨逸葵樓爆疫 疑關鍵超級傳播者曝光

【20:49】第五波新冠病毒Omicron疫情持續擴大，爆疫的葵涌邨逸葵樓2,700名居民今晚（21日）傍晚6時起禁足原址隔離五日至下周三（26日）早上。暫有約20名逸葵樓染疫，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅拆解逸葵樓居民「無座向」中招原因，源自巴裔婦的確診丈夫曾與初步確診的清潔工接觸，而清潔工每日在大廈當清潔工作期間接觸不同市民，亦因此出現人傳人情況。

封區｜建築工初確診源頭未明 深水埗南昌街35至37號封區強檢

【19:05】港府發言人，自今日下午7時起，於深水埗南昌街35至37號封區檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（22日）上午約7時完成行動。港府表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定封區檢測。

今午疫情記者會中，當局披露一宗暫時源頭不明個案，患者是居於南昌街35號的40歲男地盤工 ，有時在葵涌象山邨邨口地盤6與7位同事接觸，亦會到天水圍泳池地盤，有發燒，1月20日開始不舒服去醫院，檢測結果呈陽性。

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Omicron｜車公誕市場取消 食環署發還檔租 發放一半檔租特惠金

【18:41】Omicron疫情嚴峻，政府繼上周五（14日）宣布取消虎年年宵花市後，食物環境衞生署今（21日）公布取消原定下周六（29日）開始舉行的車公誕市場。該署將以書面通知所有投得攤位的檔主有關決定，全數退還檔租外，亦會發放相等於攤位使用費50%的特惠金。

▼2021年農曆大年初二車公誕▼



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【18:42】陳肇始強調，現階段本港檢疫設施足夠，但當疫情嚴重，隨時可能再有其他大廈爆疫，會有密切接觸者同其家居接觸者需要隔離，因此要準備一定數量檢疫設施備用。當局會因應情況，決定安排受檢人士到檢疫中心還是原址隔離，抑或是強制檢測。

她續指，港府其他地區的疫情都有關注，如香港仔、深水埗，當局在有關地區都有安排強制檢測，如果發現有更大風險，有需要時會再於其他大廈圍封檢測。

▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼



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【18:20】房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧指出，房署會在今晚約7時安排送飯盒到逸葵樓單位，居民可於晚上8時後到逸葵樓樓下採樣本，採樣站開放至凌晨零時。明天起，採樣站日間都會運作，讓居民有更多時間檢測。

房署明天會安排送早午晚三餐餐盒予居民，如有需要，可向衞生署查詢醫療或覆診問題，當局另設熱線3617 9201及2427 9006。

【18:18】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，環保署及政府專家袁國勇曾到逸葵樓考察，全幢大樓有20宗個案，涉及13單位，分佈12個樓層，並涉不同座向。視察期間，未有發現結構性問題，空氣流動問題及喉管問題，估計大樓爆疫好大機會由一名超級傳播者引起，遊走不同樓層傳播。

徐續說，爆發源頭來自一宗Omicron感染個案（患者編號＃13045），其染疫丈夫（＃13064），1月13日曾到葵逸樓收集站，與同一位清潔工人接觸，該清潔工初步確診，每日在大樓的不同樓層清潔，不排除工作期間接觸不同市民，因此發生人傳人。

據初步觀察，超級傳播者應於1月16日至1月18日最有傳染性，該段時間內接觸過的市民應會陸續發病。而OMICRON有3至5天傳播期，1月19日於逸葵樓的圍封行動應會發現到部份個案，相信近幾天可能會發現更多新個案。他指，由於大樓沒有結構性問題，因此專家建議不用全面撤。而以往的撤離行動，是因住戶留於家居會不斷承受風險，不合適繼續居住，而要去檢疫設施。

現時逸葵樓傳播途徑已發生，今次為期5天的原址圍封檢測，目標盡快找到已在潛伏期的居民。由於病毒有數天潛伏期，需要做多幾次測試。

Omicron｜ 葵涌邨逸葵樓20人染疫 2700居民原址禁足5日隔離

【18:15】食物及衞生局局長陳肇始表示，因應葵涌邨逸葵樓出現超級傳播，有約20宗染疫個案，決定由今晚6時起，於逸葵樓實行為期5天的圍封檢測。她強調，群組涉超級傳播，有極高風險，有需要果斷行動。

據當局初步估算，大廈有2,700名住戶受影響。家居隔離5天期間，會設有臨時檢測站，居民需要每天接受檢測。她呼籲居民檢測完後留在家中，減少交叉感染機會，鄭重呼籲居民不要搬離住所。

【17:07】張竹君表示，逸葵樓源頭個案13064曾去過垃圾房，確實是如何進入同供詞有分別，有時說拎鎖匙，有時說開咗門就入去，傳染期去過那裡是不清晰，未必是他直接染給大廈居民，據掌握資料他應該沒有進入大廈，有可能感染其他居民，有關居民或進入逸葵樓再傳播，知道有關部門有討論，6點記者會交代，第一晚封區檢測有2500居民，檢疫中心未必足夠單位容納所有人。

資料截至1月19日晚上7時

逸葵樓增至20人中招 病毒入侵鄰座映葵樓 清潔工及2歲童初確診

【16:55】映葵樓一名2歲女童初確診，本身住荃灣綠楊新邨，但嫲嫲住映葵樓，女童很多時會在映葵樓，和另一名初陽清潔工同一層14樓，不是很遠，但不是隔離，有機會碰頭有風險，女童發燒去醫院檢測，家人已送檢疫中心。有2名12樓的訪客初步確診。

深水埗增源頭不明個案 40歲地盤工居南昌街 葵涌象山邨地盤開工

【16:48】一宗暫時源頭不明個案，居住南昌街35號的40歲男地盤工 ，有時在葵涌象山邨邨口地盤6與7位同事接觸，亦會到天水圍泳池地盤，有發燒，1月20日開始不舒服去醫院，檢測陽性，個案要基因分析，檢視與南昌街工作人士有否關係。

香港仔龍薈現傳播 增一食客確診 與患者相距甚遠惟均曾用洗手間

【16:39】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案13110 曾與個案 13059與家人在香港仔中心龍薈中午用膳，安心出行紀錄顯示兩人同時出現過，看過餐廳圖則，二人坐得比較遠，一個坐13台一個坐123台，中間頗遠，兩人為男士，都有去過廁所，機電署會去巡視，可能洗手間傳播，餐廳員工要檢疫，餐廳停止14日大清洗，希望經常去飲茶人士檢測。

至於逸葵樓，加上懷疑個案及工作人士，有約20人在該處工作或訪客或住客感染，包括去了深圳人士，涉及12層、13個單位，座向分佈散，大概9個不同座向單位，包括初步陽性個案，有該處保安，另一個初陽個案則在葵涌邨做保安替工，另外一位居在映葵樓人士，在逸葵樓做清潔，每層倒垃圾，映葵樓一名2歲小朋友都是初確，同清潔工同層但不是相連單位，是附近鄰居，該大廈居民要檢測。

逸葵樓連環爆疫增至20人 消息：當局擬將2500名住戶禁足隔離3天

【16:28】本港疫情嚴峻，43歲巴基斯坦裔婦人群組繼續擴大，或與其相關的逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)增至約20宗，涉及12層合共13個不同座向單位，另居於同邨映葵樓的一名清潔工人初步確診，意味繼逸葵樓以外，傳播鏈或隨時再蔓延至邨內其他大廈。據消息指，當局將宣布「禁足令」，要求逸葵樓逾千名住戶居家隔離。

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梁子超倡逸葵樓禁足三日 指Omicron發病快 上午陰性下午可傳染

【13:56】葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，至少16人染疫涉及11個單位，政府因檢疫設施不足，未有撤離大廈2500名居民，而是向逸葵樓發出「限制與檢測公告」，居民今日（21日）起一連三日要強制檢測。有逸葵樓居民批評，政府未有派員在大廈檢查出入人士是否已獲取陰性報告，擔心個案流入社區。

呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》訪問時表示，逸葵樓明顯存有活躍傳播，「半桶水」及過於鬆散的措施不足阻截傳播，染上Omicron人士可在1至3日內發病，因此應果斷圍封大廈3日，否則「上午檢測陰性，下午可感染他人」；政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌亦指，不應容許居民外出工作、在社區遊走，最理想應禁止出入3日。

葵涌邨逸葵樓1連3天強檢 居民指自出自入未有檢查 較圍封強檢鬆

【12:38】本港爆發第五波疫情，葵涌邨逸葵樓至少16人染疫，患者分佈11個不同樓層及8個不同座向單位，政府昨日（20）發出限制與檢測宣告，安排所有居民由今日（21日）起一連三日進行強制檢測。

逸葵樓對出球場今早有大排居民排隊輪候檢測，現場所見，大廈未見有人檢查出入居民是否已接受強檢，有居民擔心存有漏洞，走漏個案，要求加強人手駐守大廈出口監察，並呼籲居民自律檢測，「潔身自愛，唔好搞到人心惶惶。」

第五波疫情｜樹仁大學提前放農曆新年假期 長達15天直至2月7日

【11:44】本港疫情「火頭處處」，多個校園失守。香港樹仁大學今日（21日）宣布，鑑於近日第五波疫情轉趨嚴峻，決定提前在下星期一（24日）開始農曆新年假期，直至原定的下月7日結束。

美孚幼師與患者病毒基因排序相同 許樹昌：料相遇時短程空氣傳播

【11:37】鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師(個案13072)，曾與染疫的巴裔婦(個案13045)兩名亦中招的兒子相隔約9秒，一出一入美孚站A出口，疑因是次相遇而感染。政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，兩組患者的病毒基因排序百分百相同，唯一知道曾在隧道相遇，故肯定在這9秒產生傳播，估計是出現短程空氣傳播，建議市民到人多擠逼地方最好佩戴兩個口罩及平光眼鏡。

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蕭傑恒指美孚幼師 或非於港鐵站隧道染疫 料九龍西有多條傳播鏈

【10:36】43歲巴基斯坦婦女把病毒由檢疫酒店帶入社區，其丈夫在逸葵樓患者驗出該群組帶有的Omicron變種新冠病毒「BA.2」後，承認上周曾到該廈垃圾房拾荒轉售。至今該大廈有15名居民及1名保安染疫，遍及11層、共12個單位。



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台節目《千禧年代》表示，事件反映病毒「在九龍西擴散得好快」，形容或已種下多條傳播鏈，但估計幼稚園女教師未必直接從巴籍母子感染，可能經過未確診的第三者染疫。

蔡若蓮：2.24疫苗氣泡生效 沒健康證明又未打針老師 不可入校園

【09:19】教育局昨宣布全港中學須在下周一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動。教育局副局長蔡若蓮在港台節目《千禧年代》表示，復課準則視乎學生年齡、自理能力，也會平衡他們的學習逼切性，將於月底公布農曆新年後的復課安排。



至於將於下月24日推行的疫苗氣泡，她指如教師沒有健康證明、亦不願打針，將不可進入校園，會被視為無理缺勤，未經許可強行進入校園，將面對紀律處分或承受法律後果。

幼園教師疑相距9秒經過美孚站A出口染疫



昨日總覽：

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疫苗氣泡｜學校僱員、訪客2.24起須打針才准入 教職員不遵視缺勤

封區檢測｜天盛苑盛謙閣有住戶初步陽性 大廈圍封至明早

疫情｜葵涌邨逸葵樓爆疫 街坊怨有人亂拋紙巾恐播毒：唔知抹過咩

新冠肺炎｜馬會指疫情嚴峻關8投注站 分布爆疫深水埗、美孚

1月20日，袁國勇到逸葵樓視察



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1月19日，長沙灣邨長欣樓封區檢測



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殺倉鼠｜小童或自以為劊子手 恐扭曲價值觀 家長要一起表達情感

疫情｜17歲男學生染Delta 基因與寵物店有別 疑有新源頭

疫情｜日增逾20宗初確診 至少3宗冇源頭 張竹君：有大爆發風險

污水帶毒｜香港仔多個污水樣本呈陽性 區內逾20幢大廈納強檢

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殺鼠令｜許樹昌收恐嚇電郵 威嚇：「希望你早日過身」

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消息：教育局正研究中學是否停課 梁子超：停面授學生不用周圍走

殺倉鼠｜批殺鼠量高沒替代方案 生命教育學者稱人寵關係不可忽略

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1月20日，專家到葵涌邨逸葵樓視察



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▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



國泰航空貨運站外判剷車司機確診



第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

