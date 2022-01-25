最新｜葵涌邨夏葵樓圍封5日　年初四大幅放寬社交距離措施機會微

本港疫情嚴峻，本港昨日（24日）新增109宗確診，累計增至13,395宗。昨初步確診也有達100宗，連續三日達100宗，其中黃大仙豪苑一座除了兩宗Delta確診個案外，尚有一宗初步確診個案，患者在發病9日始被檢測出來，至少一名同事已被感染，他家中養有在旺角寵物店I Love Rabbit所購倉鼠，但聲稱在去年12月初購買，而非驗出有Delta病毒、12月22日起出售的批次。



全港多區出現播，除葵涌邨再增69宗確診外，更蔓延至象山邨、大窩口邨等。由寵物店引起的Delta變種病毒傳播鏈亦未能平息，黃大仙豪苑E單位出現垂直傳播而要撤離，其中一戶涉上月曾買倉鼠。



▼1月24日確診者居住大廈▼



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【10:22】林鄭月娥指現階段毋需全封葵涌邨。

【10:22】林鄭月娥表示有關出席洪為民生日宴官員的調查近尾聲，農曆年前會公布包括徐英偉的處置方案，並指至今仍對徐英偉較失望。

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



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【10:10】林鄭月娥預告年初四大幅放寬社交距離措施機會不大，但可能會有微調，今周有公布，並指農曆年後會大幅推動疫苗氣泡。

【10:00】行政長官林鄭月娥指，截至昨天葵涌邨累計有226宗確診及初確診，有94%、即210多宗是集中在逸葵樓、映葵樓與夏葵樓，當中逸葵樓的個案已增至超過150宗。因此，她宣布夏葵樓即日起圍封5天，而已圍封並於明天完成圍封的逸葵樓要延長禁足多兩天至本周五（28日）。

▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼



封區｜葵涌邨夏葵樓、大窩口邨富德樓完成強檢 發現5宗及1宗個案

【08:20】大窩口邨富德樓封區強檢上午約七時三十分時完成，截至今日凌晨一時，約1 695名居民接受檢測，發現1宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼



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抗疫兩年｜港產口罩誓做世一 堅持不懈重研發︰唔會賺夠就割禾青

【07:00】自2020年1月22日首現確診新冠肺炎個案，自此本港至今陷入長達兩年抗疫戰，口罩亦陪足市民兩年。疫情初時社會一度一罩難求，口罩價格甚至炒至數百元1盒，口罩工場其後如雨後春筍建立，曾幾可時的「香港製造」金漆招牌重出江湖。



不過口罩品牌林立，難免捲起一場腥風血雨。兩年過後，屹立不倒的口罩廠如何看將來？2020年6月成立的「Savewo救世」成功站穩、不足兩年回本之餘，製作的口罩更衝出香港，外銷至海外10個國家，其CEO及廠長接受《香港01》專訪時豪言目標是世界第一︰「唔係世界第一嘅野都唔去開發，如果一出街都買到，點解要喺香港做？」

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確診大廈｜98本地患者分布47幢樓宇 居天恩邨恩翠樓也居逸葵樓

【01:19】新冠肺炎疫情嚴峻，本港周一（24日）單日新增109宗確診個案，當中98宗為本地患者。葵涌邨今次最多個案為映葵樓，有32宗，周日錄得89宗的逸葵樓居次，但有22宗，尚有9幢都錄得1至2宗個案。疫情向葵涌邨四周擴散，葵芳邨、祖堯邨、石蔭，以至荃灣和深井都有新個案，荃灣名逸居1宗再多兩人確診，為日前患者家人。

嘉湖山莊翠湖居第五座及天恩邨恩翠樓都有個案，而當中曾居天恩邨的23歲女患者，也有居於葵涌邨逸葵樓。

黃大仙、深水埗、東涌都有三幢大廈上榜，疫情正在升溫。筲箕灣明華大廈1座再有患者，為之前染疫家庭成員，同區耀東邨耀福樓也有與輸入個案有流行病學關連個案。新入伙的皇后山邨，也錄得一宗個案。

學童打針｜教育局公布集體接種安排 小學接種率達標可恢復面授

【00:58】香港疫情仍然嚴峻，政府早前放寛新冠疫苗接種年齡至5歲或以上，並發信通知各學校有關學生接種科興及復必泰疫苗的安排，綜合而言，年齡介乎5歲至11歲的兒童可以由1月21日起接種科興疫苗或於2月16日起到兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。



而因應接種疫苗下降至5至11歲兒童，教育局亦宣布若個別小學能達到一定接種率，即可安排全日面授課堂。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位爆垂直播毒▼



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▼1月24日，深水埗北河街慶豐大廈圍封檢測▼



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▼1月24日，大窩口邨富德樓圍封檢測▼



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▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼



昨日總覽：疫情．1.24｜新增再破百達109宗 竹篙灣民安隊成員初步確診

封區｜連封三廈：葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈、大窩口邨富德樓

葵涌邨｜憂傳播鏈趨模糊 梁子超：Omicron來快走快未必在港發生

黃大仙豪苑爆Delta垂直傳播疑涉倉鼠 大窩口邨富強樓患者同座向

黃大仙豪苑1座疑垂直播毒 E室居民須撤離 初確診男12月初買倉鼠

今增5宗源頭不明個案 葵涌邨再多69人染疫 累計210人中招

公院爆疫｜威院精神科護士、伊院職員同染疫 病人化療後始知確診

新冠肺炎｜兩確診者曾到荃灣及沙田捐血 有血小板已用於病人

梁君彥：一名外判承辦商助理員初步確診 上周三曾於立法會上班

竹篙灣民安隊隊員初步確診 今日曾當任 擔任接待及支援工作

AEON大窩口店兩員工確診 落閘停業徹底消毒 未知染疫職員崗位

葵涌邨｜逸葵樓升降機大堂垃圾堆積 映葵樓飯盒放垃圾旁恐再爆疫

葵涌邨｜坐月媽媽冇食物 居民恐等檢測變染疫 議員收千宗求助

葵涌邨｜近半染疫居民沒打疫苗3成無病徵 打3針率低 無嚴重病例

政府周二起實施特別上班安排 部份僱員輪流在家工作 削公共服務

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疫下企業加速轉型 科技券申請去年5108宗 創科署望年中完成審批

▼1月24日，政府派員清理逸葵樓及映葵樓垃圾▼



▼1月23日，葵涌邨逸葵樓及映葵樓情況▼



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▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼



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▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

