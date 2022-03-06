六至七成心房顫動病人無病徵　併發中風才發現　兩成人死亡

心跳反映健康，有研究推算本港約有28萬人患心房顫動，病人心跳不規則，時快時慢。當中六至七成人感覺不到心跳不規律，即無病徵，直至出現中風的併發症，才確診由心房顫動引致。心房顫動引致的中風較其他中風嚴重，兩成人會死亡，六成人有較嚴重傷殘。65歲或以上長者患心房顫動的風險較大，當他們因任何原因求醫，都應由醫生把脈或接受心電圖檢查，及早診斷是否患此症。

撰文：醫善同行醫學顧問、香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生



正常人於靜止狀態心跳每分鐘60至100次，心房顫動病人因心房電流亂竄，令心跳較急速凌亂，每分鐘心房跳動可達300至400次。心房顫動是最普遍的持續性心律不正，本港曾有研究推算，約有28萬人患持續性或間竭性心房顫動，65歲或以上長者較常見。

病人坐下靜止時都感到心跳快或亂

心房顫動病徵包括心跳快或心跳亂，持續性心房顫動病人即使是坐下來靜止時，都可能感到心跳不舒服。心房顫動會令心臟輸出減少15%，病人會感到氣力較差或容易氣喘。

間竭性心房顫動病人病發時間一般是隨機性，不過也有病人晚上才病發，或由運動、飲咖啡或茶引發。當病人心跳回復正常時，心臟像電腦要熄機再開機，期間心臟可能暫停跳動，如時間長至3秒以上，病人或會感到頭暈甚至昏倒。

病人生活質素受影響，如長期感到氣力差難以應付工作，或做運動時總感到全身乏力。間竭性心房顫動病人病發時會感到氣喘及無力，可能要立即暫停手頭上工作；因他們不知何時病發，造成心理壓力。

血栓較大中風後傷殘或死亡率較高

不過有六至七成心房顫動病人沒有病徵，感覺不到心跳異常；有三成多由心房顫動併發中風的病人，之前沒有病徵。心房顫動病人因心房跳動過快及不規則，心房血液可凝固成血栓；這些血栓一般較大，經頸動脈上腦阻塞血管，造成的傷殘或死亡率較高。心房顫動引致中風的病人有兩成會死亡，六成有較嚴重傷殘。另外心房顫動也可引致心衰竭的併發症。

65歲或以上長者任何原因求醫 應接受把脈或心電圖檢查

正正因不少病人出現併發症後，才確診由心房顫動引致，所以市民需從日常生活及早發現及預防此病。心房顫動的高危因素來自生活習慣如吸煙、飲酒、運動不足、肥胖；又或本身疾病如三高、心臟問題、慢性阻塞性肺病、睡眠窒息症或甲狀腺功能問題。

現時醫學界對是否需就心房顫動進行系統性篩查未有共識，但認為65歲或以上長者患此病風險較大，故他們因任何原因求醫，都應由醫生把脈或進行心電圖檢查，及早發現是否患此症。

若證實患心房顫動及有上述高危因素，需針對高危因素作跟進；如有三高或甲狀腺分泌過高應接受治療。醫生會評估病人出現併發症風險，越多高危因素出現併發症風險越高；病人可服食薄血藥預防中風，或以藥物或導管手術維持正常心律，預防心衰竭。平日應控制高危因素，減少心房顫動病發。

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