三公眾街市電梯保養欠妥　自動梯承辦商「好歷香港」遭罰12萬元

「好歷香港升降機有限公司」早前被控作為負責3個公眾街市内6部自動梯的保養工程的註冊自動梯承辦商，未有確保相關保養工程妥善地進行，因此在專業方面有失當或疏忽行為。

《升降機及自動梯條例》紀律審裁委員會完成對「好歷香港升降機有限公司」6項違紀指控的聆訊，裁定「好歷」須罰款12萬元，並須支付聆訊程序費用約9萬元。



其中3條涉事的自動梯位於黃大仙大成街街市。（資料圖片/盧翊銘攝）

涉及黃大仙大成街街市、油麻地官涌街市及西貢街市

註冊自動梯承辦商「好歷」被控在2018年8月1日至12月31日，承辦6條自動梯的定期保養時，未有確保保養工程妥善進行，導致自動梯處於不良操作情況。該6條電梯分別來自黃大仙大成街街市、油麻地官涌街市、西貢街市。

上述的自動梯保養工程，在2019年1月由「好歷」轉由另一註冊自動梯承辦商負責時，檢驗後發現當中6部自動梯處於欠妥的保養及維修狀態。機電署就多項違規事項，包括制動表現不達標及安全裝置故障，向「好歷」發出多封警告信。

「好歷」在《升降機及自動梯條例》下被控6項違紀指控，最終紀律審裁委員會裁定所有指控成立，須予以紀律處分。

機電工程署表示歡迎有關裁決，並會繼續嚴格執行《條例》，確保升降機及自動梯服務的安全性和可靠性。鑑於「好歷」就相關的自動梯保養工作多次被發現有欠妥之處，機電署署長轉呈有關違紀行為予委員會進行紀律聆訊。