港安醫院分擔公院病人診治　推專科門診優惠　首250位只需50元

香港第五波疫情嚴峻，公營醫療不勝負荷，私家醫院備受批評。港安醫院今日（10日）公布，港安醫療中心——太古坊特別推出450元專科門診優惠，費用包括診金及最多五天基本藥物，額外藥物亦有八折，此計劃獲社企支持，資助首250求診者，只需支付50元。



港安醫院表示，率先提供優惠的七個專科包括心臟科、骨科、外科、泌尿科、腸胃肝臟科、眼科及婦產科。如需要接受進一步檢查或治療，港安醫療中心可將個案轉介至港安醫院司徒拔道及荃灣分院，並可享有七折至八五折優惠專科檢查及醫療服務，例如荃灣港安醫院提供心臟科心導管檢查以及冠狀動脈介入治療（即通波仔手術）；檢查服務優惠方面亦同樣可享用政府轉介優惠，包括磁力共振（MRI）、正電子電腦掃描（Pet-CT）等等。另外，司徒拔道港安醫院則提供小腸氣手術、全膝/髖關節置換手術。

港安醫療中心專科放射診斷檢查（如Ｘ光、超聲波）、内窺鏡檢查（如胃鏡、大腸鏡）及日間手術服務（如白內障手術套餐折後價19,380元）等，亦有八五折優惠。

港安醫院院長、行政總裁凌宏寶表示， 盼為緩解醫療系統危機出一分力，以及為有急迫需要的專科病人，解燃眉之急，與港人齊心抗疫，共渡難關。首250名求診者的資助，由社企Cookie Smiles 及 Jo Soo-tang支持。

此計劃只適用於港安醫療中心——太古坊專科門診，優惠期至9月30日。

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