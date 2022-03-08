消費券2022｜臨時服務中心多人排隊報失　長者指手續繁：派錢咪好

政府將再向市民派發消費券，並加碼至一萬元，財政司司長陳茂波昨（8日）公布詳情，首輪5000元將於下月發放，並開放臨時服務中心為市民登記。記者今早到位於始創中心的消費券臨時服務中心視察，未到9點開門時間，已有市民到場排隊，中心亦提早於8點40分左右開放。有市民指派發消費券程序麻煩，派現金會更方便，亦有長者稱因未料到會再派消費券，已經退回當時的八達通。有市民則投訴其熱線電話長期「打唔通」。



位於始創中心的消費券臨時服務中心，未到9點開門時間已有市民到場排隊。（歐嘉樂攝）

趙伯伯今早到臨時服務中心重新登記八達通，他表示去年用成人八達通登記消費券，因轉用了樂悠卡，又未料到會再派發消費券，已將當時登記的八達通退回，所以到臨時服務中心為樂悠卡作登記。趙伯伯又提到撥打數次熱線電話，但都是線路繁忙，加上不懂得用電腦，唯有直接到臨時服務中心尋求協助，幸好今日中心並不多人，不用排隊，約十分鐘便幫他完成登記。

已轉用樂悠卡的趙伯伯因未料到會再派發消費券，已將當時登記的八達通退回。（馬煒傑攝）

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賴先生今早亦到臨時服務中心，指居於內地的太太遺失了八達通，所以到場為她辦理報失手續。他指現在要將表格寄給太太填妥，再連同她的身份證副本寄到政府總部，並要於25日前做好，以免消費券存入到舊的八達通當中，形容步驟既繁複，又緊急；提到上次登記消費券時，到區議員辦事處便有人提供協助，今次要特意到臨時服務中心，認為十分麻煩，又認為直接派發現金會更好。

陳先生換取了新的八達通，今早到臨時服務中心辦理報失手續，他稱不懂上網，認為派發消費券的做法未有顧及長者需要，並說：「我覺得政府煩呀，派錢咪好囉唔洗我老人家走嚟走去！派錢都要畀我鬧呀！」。

賴先生提到上次登記消費券時，到區議員辦事處便有人協助，今次卻要特意到臨時服務中心，認為十分麻煩，又認為直接派發現金會更好。（馬煒傑攝）

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