私院抗疫｜聖保祿醫院樂善堂合作　營運暫託中心照顧輕症長者

第五波疫情持續嚴峻，聖保祿醫院今(13日)公布，將與樂善堂合作，在港灣道體育中心，照顧由公立醫院急症室直接轉介、較穩定的老人院舍確診病人，共提供130張病床，成爲首間提供醫療支援，營運老年新冠病人暫托中心的私家醫院。



▼灣仔港灣道體育館將設立長者暫託中心▼



聖保祿醫院公布，將與樂善堂合作，在港灣道體育中心照顧由公立醫院急症室直接轉介、較穩定的老人院舍確診病人。（資料圖片／麥凱茵攝）

發言人指，聖保祿醫院今(13日)公布，將與樂善堂合作照顧由公立醫院急症室直接轉介、較穩定的老人院舍確診病人，直至他們檢測轉爲陰性，便可送回老人院，期間無需佔用醫管局病床，以紓緩公立醫院病床壓力。發言人又提到，院方積極響應政府呼籲，迅速聯絡食衛局和醫管局，走訪香港大學營運的中心取經，到港灣道現場考察，與夥伴機構協調，並馬上籌備醫護人手和行政安排，短短一個星期就可投入服務。

發言人表示，自新冠疫症爆發以來，院方積極參與醫管局的公私營協作計劃，為近5000名轉介病人提供電腦掃描和核磁共振檢測，250多名公院病人進行手術，又撥出20張病床接收公院非新冠病人，增加腎臟透析名額於公院病人，至今亦曾診治300多名輕症新冠門診病人及5名住院新冠病人。醫院的疫苗接種中心至今為市民接種新冠疫苗已達38萬劑，冀望與公營系統及社會各界攜手合作，早日戰勝疫情。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼

