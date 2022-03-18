檢疫酒店零使用　每日房租卻逾十萬元　專家倡改作醫護員工宿舍

第五波確診人數高企，不少緊密接觸者都改為家居隔離檢疫，對檢疫設施需求減少，政府原用以提供給這些人士的酒店及中心，其使用率其低，根據最近資料，5個檢疫設施共639個可使用單位，本周二（16日）入住人數僅8人，所有設施幾乎全部空置，昨日（17日）中午12時，入住人數才稍增至14人，但政府每天仍須就各酒店每天支付逾十萬元租金。專家認為，政府可首先將空置的檢疫設施轉作隔離營，或待疫情穩定後改為醫護員工宿舍。

《香港01》正就檢疫設施空置事宜，向衛生署查詢。



酒店無人住 政府日付逾十萬租金

根據政府發出的「第七輪指定檢疫酒店名單」，華麗都會酒店的總容量為214個，每晚房價（已包括三餐膳食及所有費用）至少需560元，總金額逾119,840元；香港遠東絲麗酒店的的總容量為240個，每晚房價（已包括三餐膳食及所有費用）至少需580元，總金額逾139,200元。

設施空置率逾九成

周二（16日）檢疫設施的入住人數低見8人，只有少年警訊永久活動中心及西貢戶外康樂中心分別有6人及2人入住，幾乎全部丟空。

直至昨日（17日）中午12時，檢疫設施從原本的五間變為四間，其中香港麗悅酒店突然「消失」，其餘設施現時僅有14人入住，空置率仍超過九成。

多間酒店租用房間使用數字為零

華麗都會酒店可即時使用的檢疫單位有137個，正在使用數為零；香港遠東絲麗酒店可即時使用的檢疫單位有212個，正在使用數為零；少年警訊永久活動中心可即時使用的檢疫單位有113個，正在使用數為5人；西貢戶外康樂中心可即時使用的檢疫單位有75個，正在使用數為9人。

過去3日的檢疫設施入住人數。

家居隔離檢疫設施需求減少

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮曾在疫情記者會表示，因應疫情嚴重，現時涉及家居的密切接觸者會安排家居隔離，導致現時檢疫設施的需求減少，將會繼續留意檢疫中心的使用率，並考慮將檢疫設施轉為隔離設施。

可改為隔離營或醫護人員宿舍

呼吸系統科專科醫生梁子超認爲，第一步可先將檢疫酒店及中心改裝為隔離營，以解決現時隔離設施不足的問題。待其他隔離設施落成，能夠足夠應付大量確診者，加上疫情趨向穩定時，亦能將檢疫設施改裝為醫護及院舍員工的宿舍。

改作宿舍可讓員工自願性入住

梁指出，現時本港抗疫人手嚴重不足，形容是一個「大缺口」。他認為政府須加快招募護理員以應付大量確診的患者，因此檢疫設施轉換為員工宿舍後，政府可安排「自願性住宿」，為員工提供安心及保障。不僅能減低從事高危工作人員不幸感染後，並傳染家人的風險，亦能進一步提高本地招募的意願。

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