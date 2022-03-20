袁國勇斥無解決預視問題　院舍淪最弱一環：眼白白睇住5000人送命

香港累計染疫死亡人數達5,650宗，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）在商台《政好星期天》表示，安老院及殘疾院舍是整個抗疫工作最弱一環，即使早已預視問題卻一路無解決，才引致院舍大規模爆發，直言「速度追唔上，只可以眼白白睇住5000人性命斷送。」



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



+ 8

勞福局社署幫助及監察院舍不足 袁國勇：周圍蠄蟧絲網甚至連乾衣機都無

袁國勇指出，安老院及殘疾院舍是整個抗疫工作最弱一環，解釋指曾到多間老人院視察，環境並不理想，感染控制訓練不足，甚至連乾衣機也沒有或早已損壞，「周圍蠄蟧絲網」，社署也沒有足夠監察措施有否落實，故引發院舍大規模爆發，直言「一早預料到，但問題一路無解決」。

早預告Omicron空氣傳播 官員2、3星期後才戴兩個口罩

袁又批評指，港府的執行措施速度追不上疫情走勢，以及快速多層追蹤失敗。他解釋，1月中已預告Omicron空氣傳播快，即使地鐵站相遇亦中招，故建議戴兩個口罩，但2、3星期後政府官員才改變，而為長者接種疫苗亦拖延數月未完成，「好多措施諗咗會執行，但執行得好慢……速度追唔上，只可以眼白白睇住5000人性命就斷送。」

袁國勇批評指，港府的執行措施速度追不上疫情走勢，以及快速多層追蹤失敗。（資料圖片）

不欲強制院舍長者打針 袁國勇：強制永遠係最後一步

雖然經常呼籲市民接種疫苗，但袁亦不希望強逼院舍長者打針，「強制永遠係最後一步」，以免他們一旦心臟病發、中風，家屬會認為由疫苗引起。他重申，有打針的死亡率與無打針相差至少14至15倍，直言「之前好多人話我谷針，我收到好多恐嚇信，宜家都無乜」，相信清楚解說更理想。

他又指，有不少新冠患者死於心臟病、中風等，報警後救護車或要等數小時，甚至翌日才到達，「延遲救治時間，好多人無端端死於非新冠病毒問題，而因其他症狀以致過身」。

籲市民尊重科學尊重真相 倡設紀念碑銘記教訓

袁國勇指出，本港沒有把握在過去9個月打足夠疫苗提升保護力，相信與對疫苗懷疑、網上接收錯誤資訊有關，才導致今次慘劇，呼籲市民「一定要尊重科學、尊重真相」，倘未能從中汲取教訓，將來也會出現類似慘劇。他建議在疫情結束後，考慮建立紀念碑紀念新冠死者，令所有人明白尊重真相的重要性。

▼3月19日 市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼



+ 23

全民檢測非必定要做 籲政府審慎考慮

袁國勇在節目後再被問及全民檢測安排，回應指當確診個案回落至低水平才推行全民檢測，有助清零，但認為並非目前最重要考慮，亦並非一定要做，同時需檢視有否足夠配套設施。他又指，推行全民檢測一定有漏網之魚，一旦追蹤工作不足又發生超級傳播，仍會出現大爆發，只會浪費200億元及令「捱咗兩年」市民感到非常失望，認為政府要審慎考慮。