消委會｜3.25起辦抗疫講座工作坊　為期一個月　提供消費防疫貼士

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，為自己進行快速測試成為市民日常，加上1萬元消費券的第一期派發在即，市民對防疫物資及日用品需求再次提升。消委會將於3月25日起舉行一連串的午間講座及工作坊，為期一個月，提供防疫、消費、生活貼士，讓市民消費得更精明。



▼消費委於3.25舉辦一系列抗疫講座▼



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第五波疫情繼續高位橫行，消委會將於明天（25日）起舉辦一系列講座及工作坊，包括實用抗疫錦囊、疫下如何飲食健康、網上購物貼士及有關新一期消費券的資訊等等，部份講座更專為年輕人而設。

第一場講座「實用防疫貼士I（快速抗原測試包及口罩篇）」將於於明天舉行，講者將會分享快速包及口罩的選購貼士；而第二場於3月29日舉行的講座，將會集中提供有關消毒用品的介紹及效能比拚。

每場講座或工作坊均以Zoom視訊會議方式進行，名額各為50人，有興趣參與市民要先報名，消委會將於每場活動前以電郵通知成功報名人士活動的Zoom登入編號及密碼。

報名表格：https://ccchoice.org/ced_sct_reg

抗疫講座詳情︰https://ccchoice.org/ced_sct_info

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