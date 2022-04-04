第四針｜長者接種意欲提高　專家倡50歲以上及長期病患者打針

第五波疫情趨緩和，科學委員會將在本周三（6日）開會討論第四針的具體安排，届時預料會討論長者是否獲優先接種。呼吸系統專科醫生梁子超表示，第三針加強劑的保護力將於四個月後開始下降，加上本港有機會爆發第六波，因此建議50歲以上及高危人士可接種第四針，與美國安排看齊。



中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英指出，現時大部份院舍長者表示願意接種疫苗，不肯接種疫苗者只佔少數，其中100歲以上長者的家屬就算明白疫苗具保護功效，惟擔心長者年紀太大，故不想冒險打針。他又認為，安老、殘疾院舍的院友及職員為第五波疫情中最高風險的一群，因此應優先打第四針。



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以色列、英美等地開放予長者及高風險族群接種第四針

現時全球多地宣布開打第四針，目標群眾皆為50歲以上人士及高風險族群，包括以色列、智利、瑞典、德國、法國、美國、英國、澳洲。泰國成亞洲首個開打第四針的國家，韓國及新加坡亦先後宣布開打第四針。本港亦於上月（21日）開放予12歲或以上免疫力弱人士，接種第三針後相隔三個月接種第四針。

梁子超：或新冠變異病毒引發第六波疫情

梁子超表示，第三針加強劑的保護力將在四個月後開始下降 ，就算曾經受感染，Omicron抗體亦會在三至六個月內下降。加上本港或會因新冠變異病毒引發第六波疫情，市民有機會受感染或重新感染，並出現嚴重病變，因此有需要打第四針加強自身保護力。

梁建議，已接種第三針或康復者可於三至六個月內打第四針。他又指，本港染疫死亡的患者多為50歲以上，現階段可考慮採用美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，批准50歲以上人士，以及高危人士包括長者及長期病患打第四針。

至於50歲以下組別的風險因素相對較低，尤其是已打三針或康復者。多打一針雖能增加預防重症的功效，但實際效用及持久性偏低，故沒有打四針的迫切性。 兒童雖屬第五波的高危群組，惟現時社會仍在討論兒童是否必須打第三針，因此第四針言之尚早。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，兒童雖屬第五波的高危群組，惟現時社會仍在討論兒童是否必須打第三針，因此第四針言之尚早。（資料圖片 / 林若勤攝）

新一代疫苗應付第六波

梁子超提議，長者届時可到私人醫生、疫苗注射中心或流動接種站打第四針，如個別長者因行動不便，或家庭成員未能帶長者前往接種中心打針，政府可考慮為長者先做登記然後上門打針。而外展隊亦可到老人、社區中心或院舍為長者打針。

另外，梁表示，長遠而言不斷打現有疫苗非應對新冠變異病毒的理想方案，並認為新一代、更廣譜的疫苗面世，才能妥善處理變異病毒的免疫逃逸。疫苗能追上流行的變異病毒，才是將來對付第六波有效持久的方案。他又指， 倘若新冠肺炎變成風土病，政府應制定機制處理，例如以流感為例，專家每年都要針對當時流行病毒，重新匹配疫苗。

未打針長者家屬明白疫苗有效 惟不想冒險打針

目前長者接種率正逐步上升，或將成為優先接種第四針人士。中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，現時大多長者明白打針能夠提升自身保護力，因此打第一、二針的人數有所增加，加上政府着醫護人員向家屬解釋清楚疫苗的詳情，大大提高説服力，令原本不肯讓長者打針的家屬「回心轉意」。

他表示，現時不肯接種疫苗的長者只佔少數，其中100歲以上長者的家屬就算明白疫苗具保護功效，惟擔心長者年紀太大，故不想冒險打針。

李伯英認為，市民打針的抗體會隨時間下降，因此病毒一日未變成風土病，全民皆需打第四針補充抗體。（資料圖片/ 鍾偉德攝）

安老、殘疾院舍院友及職員應優先打針

李伯英認為，市民打針的抗體會隨時間下降，因此病毒一日未變成風土病，全民皆需打第四針補充抗體。若今年社會成功清零，第四針可押後開打。他又指，安老、殘疾院舍的院友及職員為第五波疫情中最高風險的一群，因此應優先打第四針。他解釋，安老院長者為第五波感染及死亡率較高的群組，而殘疾院舍人士雖年紀較輕，但各有不同程度的精神疾病，需長期服藥，亦屬較弱一群；院內職員需長期照顧院友，打針能有效保護自身及長者健康。

安老服務協會主席陳志育表示，如長者願意接種第一、二針，相信打第三、四針應該沒有顧慮。他認為，長者應為疫情重點保護人群，若長者打第四針，對整體社會抗疫而言會較安心。

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在美港人已打第四針

另外，一名女網民在社交媒體上表示，自己已在美國接種第四針。她指身體檢查報告顯示，體內抗體未符合美國標準，經醫生建議決定打莫德納（Moderna）作為第四針疫苗。她打完第四針後，「第二日手臂腫左（咗）發紅同熱，成個人wing wing地（暈暈哋）」。

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