重開｜按摩師零收入叫救命　老闆借錢度日　籲政府不應一刀切停業

部分防疫措施可以提早放寬，商界當然歡迎，惟於第五波疫情爆發後，美容、健身、娛樂等場所被勒令停業，僅髮型屋提早獲得豁免，各行各業均怨聲載道。其實美容業只是籠統的名稱，當中亦有被遺忘的一群，包括化妝、推拿、按摩、美甲等分支。新蒲崗一間按摩店由於仍未領取到政府的補貼，僱員亦不幸地並不符合領取臨時失業津貼的資格，由僱主至員工均須借錢捱過難關。



（美容業被遺忘的一群．上）



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店主︰個個都問我借錢

美容業停工逾三個多月，不論僱主及員工均難以維持生活。足緣美容足浴店面積約1,000呎，聘有數名兼職或自由工作的按摩師。店主彭女士透露，停業期間未計租金，已虧損10萬元以上，復業後收入減少五成，「師傅個個都喊救命，個個都問我借錢。我自己都冇收入，點有錢借畀你哋。」

與健身業的情況近似，彭女士年初申請防疫抗疫基金後，至今仍未獲批，她希望政府盡快加快審批。至於店內的按摩師大部份為兼職或自僱，不符合提供強積金證明的條件，無法申請政府的臨時失業津貼。

彭更坦言，已有三人因經濟困難，迫於無奈向她求助。她對此情況感到心痛，只能向朋友借錢︰「佢哋都要養仔女，多多少少搵朋友借，點都要借畀佢哋。」

按摩師每個月借一萬捱過第五波

60歲的黃先生為自僱的按摩師，由於年紀漸長，10年前由運輸業轉行至美容業。疫情爆發前，他的收入達兩萬元，足以養家活兒；但今年停業期間已散盡積蓄，亦不符合資助有關強積金的要求，只能轉職不穩定的清潔散工，月薪不足2,000元，須每個月向朋友借一萬元渡日。

黃認為，按摩店做足防疫措施，包括穿戴頭套、保護衣等，業界亦願意配合防疫規定，批評政府多次勒令停業並不合理。目前，他目標為努力工作還債，期望不再被停工，「靠自己雙手搵錢先有保障，政府唔會個個月派錢畀我。」

▼美容院為4月21日重開做準備▼



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香港美容健體專業人員總會副主席劉美方表示，美容業僱員一共有10萬人，主要分為美容、按摩、美甲三類，當中紋眉、植眼睫毛等美容療程不須脫口罩，認為政府不應一刀切停業。她亦指，已有不少僱員轉行至護老院，甚至在方艙醫院任職清潔工；工會亦收到會員要求經濟援助。她批評政府︰「從來未有喺員工方面出發。」