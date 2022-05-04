重開｜美甲師感被遺忘　同行停業期間上門遭壓價　望不再同步停工

各行各業終於可以陸續復業，惟第五波疫情爆發後，美容、健身、娛樂等場所被勒令停業，僅髮型屋提早獲得豁免，受影響業界均怨聲載道。牛頭角一間美甲店，算是美容業中較為幸運的一群，店主於疫情中毋須轉行，亦不需冒險上門為顧客美甲，靠積蓄仍能支撐一段時間，不過，她認為，美甲與藝術設計相關，途中並不須脫口罩，更設有隔板，卻被歸納於美容業內要同步停業，屬於被社會遺忘的一群。「如果係停業，我覺得應該係分開。」



（被遺忘的一群系列．下）



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美甲店主質疑︰美髮點解可以放寬？

雖然疫情下美容業僱員艱難度日，更有按摩師傅須借錢捱過難關。不過亦有幸運的個案，年逾60歲的李茄燕獨自經營美甲店已有10多年，由於位於牛頭角舊式大廈的樓上舖，約400呎的面積月租僅1萬元，停業期間損失為數萬元。

提到理髮店獲提早放寬營業，李直言並不公平，認為美甲店同樣遵守所有防疫規定，不須脫口罩，只提供一對一服務，顧客與美甲師之間更設有隔板。她對此抱有質疑︰「美髮點解可以，我哋就唔可以呢？」

疫情改變港人扮靚模式 美甲轉型上門服務

惟對美甲業而言，數個月零收入並非最嚴重的影響。李發現不間斷的停業，已改變港人扮靚的模式，過去顧客為求保持形象定期美甲，惟疫情後不再急切要打扮，因此復業後預約量明顯減少，估計將流失三分一的生意。

事實上，部份美甲店為求生存提供上門服務，李茄燕身邊的朋友亦已紛紛轉型，但她認為上門具有一定危險性，除了保險公司不受保外，亦不清楚顧客家中的衞生環境，甚至有美甲師上門後，被臨時壓價或甩底，最終得不償失，反而耗費時間及車錢。

李進一步解釋，上門美甲須攜帶磨甲機、美甲燈、手套棉花等裝備，視乎顧客的數量或要乘搭的士。她透露，普遍店內的收費為200多元，上門的收費卻被壓低至180元，更不收取特別費用，但美甲師為求收入亦只能無奈接受。她相信，美甲店將面臨結業潮，店主不再續租。

美甲業屬被遺忘的一群

與按摩店及健身中心的情況相同，李茄燕亦未收到防疫抗疫基金資助，但她認為與其等待政府救助，不再停業更為實際。她指，美甲的前身為手部護理，但發展至今已與藝術相關，包括指甲圖案設計等，卻被歸納於美容業內，認為屬於被遺忘的一群。「如果係停業，我覺得應該係分開。」

雖然美容業已有不少僱員轉職至清潔、銷售等行業。不過值得慶幸的是，李毋須轉行，亦不需冒險上門美甲，靠積蓄仍能支撐一段時間。她重申希望自力更生，憂慮兒女長期提供幫助會造成負擔。「既然我自己仲有能力做嘢，冇理由靠晒啲細路仔。」

▼美容院為4月21日重開做準備▼



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工會︰已有兩至三成會員轉行

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳對政府感到強烈不滿，認為政府不了解從業員的需求，業界只想靠雙手打拼，建議可按照美容業的特性，規定營業時間及其他防疫措施，惟意見一直不被政府接受，目前已有兩至三成會員轉行，甚至到方艙醫院兼職派飯。

許亦指，業界連續兩年失去聖誕及新年黃金檔期的收入，有從業員至今未能領取失業援助金，甚至不通過審核，僱主亦未能領取防疫抗疫基金，批評政府的申請程序繁瑣。「老闆有老闆壓力，夥計有夥計困難。究竟我地𠵱家要點做呢？」