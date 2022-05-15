服用禁藥增肌恐致命　疫下練至肌肉線條　隨專業指導操練方為上策

疫情放緩，健身室終於重開，不少健身一族急不及待重拾啞鈴操練，望以結實的身體線條迎接炎炎夏日。但有部份人追求肌肉量或線條至狂熱程度，不惜吸收過量乳清蛋白「增肌」，甚至服用未經認可的藥物來達到訓練目標。其實，濫用藥物或會引致心衰竭、前列腺肥大及肝腎衰竭等副作用，嚴重更會致命，不宜冒險。

撰文：醫善同行醫學顧問、前香港中毒諮詢中心副顧問醫生劉啓基



健美比賽中的參賽者肌肉線條明顯，某些身體部位的肌肉份外肥大，成為不少人士的健身目標。然而有些人卻不惜走捷徑，服用或注射藥物增加肌肉體積、「燒脂」，繼而濫用利尿藥排水，達致「乾身」效果。

事實上，這些藥物大部份是禁藥。例如雄激素合成代謝類固醇藥物(Androgenic anabolic steroids)，能提供雄激素作用，幫助提升肌肉力量及增加厚度；看似百利無一害，但這種藥物只是純粹在外觀上令肌肉更可觀、體態更健美，並不一定能增強我們的運動表現及訓練效果。一般的體育競技比賽，選手不能在賽前服用合成代謝類固醇。

此外，濫用這類合成代謝類固醇，生理上或會出現血壓高、心衰竭、心肌肥大、肝酵素高、膽汁淤積、腎衰竭及男性乳房發育症等副作用。有些男性用家，為免乳房發育，他們更會服食用作治療乳癌、調節雌激素的泰莫西芬(Tamoxifen)，對身體影響更大。心理上，也有可能出現情緒低落，甚或是精神錯亂等。女性服用合成代謝類固醇，則有可能誘發多囊卵巢症(PCOS)。

瘦肉精(clenbuterol)及γ-羥基丁酸(GHB)也常被濫用。前者本身是一種已禁用哮喘藥，後來發現豬隻食用後可以減少脂肪，增加瘦肉，亦被人類誤用作減少身體脂肪的藥物；服食過量會出現低血鉀、心律不正等副作用。後者透過刺激分泌生長 激素, 而達致減少脂肪及增加肌肉的作用，但副作用是中樞神經抑制、低血壓、抑制呼吸和癲癇發作等。

不少人也有飲用乳清蛋白粉(whey protein)的習慣，雖能增加蛋白質攝取量，但過量飲用亦會傷害到腎及肝功能。如果想健康地增肌減脂，切勿尋求及依賴藥物幫助，應跟隨專業的健身教練訓練，及從均衡的飲食中，攝取足夠的蛋白質，才是上佳做法。

▼4月21日 全港健身室可重開▼



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