消委會｜近九成香腸高鈉　廚師牌雞肉腸含禁用獸藥代謝物超標13倍

香腸常用於日常早午餐、燒烤、火鍋及派對中，但往往暗藏「健康陷阱」。消費者委員會測試市面30款香腸樣本，發現近9成屬「高鈉」、5成屬「高脂」，長期進食可能增加患高血壓的風險。

此外，測試發現3款樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲」（SEM），其中廚師牌的高級雞肉腸，檢出的含量更超出歐盟的「行動參考點」13倍。研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，SEM則可能令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形。現時本港未有法例規管上述物質的含量水平。



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是次測試的30款香腸，有20款屬冷藏，7款屬冷凍和3款屬室溫，驗出的鈉含量由每100克含565毫克至1,280毫克不等，相差超過1倍，其中26款樣本達到食安中心的「高鈉」(即高鹽份)食物水平（即每100克固體食物含超過600毫克鈉），沒有樣本屬「低鈉」。

食一條香腸已達成人每日鈉攝取量上限兩成

以鈉含量最高的Harvest Creek的Chicken Franks with Variety Meats為例，每100克已含1,280毫克鈉，進食一條（平均每條34克），已達世衞建議成人（每日攝入2,000千卡能量）每日鈉攝取上限（2,000 毫克鈉）約22%（435毫克），並已達一個5歲女童（每日需要1,300千卡能量）的攝入上限約33%。

納含量最低的香腸樣本則為龍堡的蜜糖雞尾腸，每100克含565毫克鈉，但仍貼近「高鈉」的水平。

15款香腸屬「高脂」

測試又發現，各樣本的總脂肪含量差異甚高，以每100克含量計，介乎 5.5 克至35.6 克，相差5.5倍，其中15款樣本屬「高脂」食物（即每100克固體食物含超過20克總脂肪），亦沒有樣本屬「低脂」。

總脂肪含量最高為TOPVALU的JAS特級Coarse-ground Pork Sausages，每100克含35.6克脂肪，食一條便攝入約 7.7 克總脂肪，分別佔中國營養學會建議成人及上述女童的每日攝取量（即 66 克和 43 總脂肪）約11.7%及18%。

至於總脂肪含量最低則為BILINSKI’S的Organic Wild Mushroom with Italian Herbs fully cooked chicken sausage，每100克含5.5克脂肪。

3款檢出內地及歐美禁用獸藥代謝物

在食物安全的測試中，發現御品皇的蜜糖雞尾腸、alfresco的Spicy Jalapeno with jalapeno’s and roasted peppers Chicken Sausage，以及廚師牌的高級雞肉腸樣本，檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物 SEM，檢出量分別為每公斤 4.0 微克、6.1 微克及 14 微克，其中廚師牌樣本，更超出歐盟的行動參考點（每公斤1.0微克）13倍，相關結果已轉交食安中心跟進。

實驗證可損害動物生殖器官 港法例未規管

研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，其代謝物 SEM 則可能令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形。不過，現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性，呋喃西林亦有效用於治療局部感染和導尿管塗層。

現時本港未有法例規管呋喃西林及其代謝物的行動水平，消委會建議當局可參考歐盟做法，修訂相關法例予以規管，保障市民健康，以及讓生產商有明確法例可依。

2款檢出致癌多環芳香烴

TOPVALU的JAS特級Coarse-ground Pork Sausages，以及city’super的Frankfurter Sausage Fireplace smoked樣本，檢出具致癌性及基因毒性的多環芳香烴，但其含量沒有超出歐盟限量，這污染物的存在可能與其經煙燻製造有關。

另外，PRIMAHAM的匠Takumi Herb Wiener樣本檢出微量塑化劑，檢出量為每公斤0.77毫克，遠低於歐盟限量，正常食用下應不會對健康構成風險。

佳之選蜜糖腸糖標示含量與實測相差256%

比對30款樣本的營養素含量測試結果，以及產品營養標籤資料，當中2款（Bayern及BILINSKI’S）的總脂肪含量、3款（Bayern、BILINSKI’S及Harvest Creek）的飽和脂肪酸含量、4款（Kpride、Harvest Creek、太陽牌及多泰食品）的鈉含量，以及4款（Real Farmers、TOPVALU、Jackson’s Grill Brats及佳之選）的糖含量，差距超出2成以上，不符合食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限。

差距最大的佳之選的蜜糖腸，其標籤標示的糖含量為每 100 克含 1.6 克，但測試結果卻為 5.7 克，相差約 256%；BILINSKI’S的Organic Wild Mushroom with Italian Herbs fully cooked chicken sausage標籤標示的飽和脂肪酸含量（0.7 克／100 克），亦較測試結果（1.5 克／100 克）相差 114%。

消委會提醒，香腸雖含豐富蛋白質，但其鈉含量亦相對較高，不宜經常進食並將它們作為吸收蛋白質的主要來源，應保持均衡飲食，選擇不同種類的非加工肉 類，多進食含豐富抗氧化物的食物，避免偏食，減低患高血壓及心血管疾病的風險，亦應盡量揀選較低脂及低鈉的產品。