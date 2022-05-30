疫情．最新｜酒吧爆疫涉多項違規無王管　疫苗通行證午夜後需三針

本港新冠病毒疫情反彈，多個群組續擴散。延至第三階段、5月19日才准復業的酒吧，僅三日就出現爆疫，中環Zentral及Iron Fairies酒吧，均有5月21日晚光顧的酒客確診，暫合共26名酒客及10名密切接觸者染疫。



衞生署昨日（29日）踢爆當晚有700人光顧的The Iron Fairies，出現無戴口罩離枱跳舞的違規情況。同時有約100人光顧的Zentral，原來有邀酒吧DJ在場表演搞氣氛，而《香港01》發現有關DJ在酒吧重開後一周內，至少到過五間酒吧演出，有關酒吧涉違反禁止表演令，形同無王管。



疫苗通行證第三階段明日（31日）實施，必須接種三劑疫苗（或接種兩針後確診）才合乎要求，當局指有60萬人在接種兩劑疫苗6個月後，仍未接種第三針疫苗，明起將不能進入食肆堂食或超級市場等表列處所。



昨日疫情總覽：

點擊查2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約狀況

點擊搵2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心地點

點擊入2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約系統

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼



+ 3

▼疫苗通行證一覽▼



▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 17

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 13

新冠病毒5月起爆發群組。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



+ 5

【00:58】中環蘭桂坊酒吧The Iron Fairies及Zentral爆疫，衞生署衞生防護中心昨日（29日）指，The Iron Fairies上周六（21日）爆疫當晚，有顧客脫口罩周圍走、跳舞；網上有宣傳海報顯示，同一晚爆疫的Zentral，有酒吧表演DJ在現場「搞氣氛」，影片顯示不少人也無戴口罩高歌跳舞。兩酒吧已有共26顧客確診，爆疫當晚共有約800人光顧。

酒吧5月19日重開，可營業至凌晨2時，但場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。根據該到Zentral的酒吧表演DJ社交網站資料，他們在酒吧重開後已到至少五間中環及尖沙咀酒吧「搞氣氛」，其中一間酒吧在宣傳中寫明「佢地嘅個人風格將帶你隨音樂一齊擺動」。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，DJ純粹播歌，能否歸類為表演未有相關指引。他指即使有人違規，都不能「一竹篙打一船人」，強調業界大部份都好自律，呼籲大眾不要被政府引導，誤以為酒吧爆發「好誇張」。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



▼5月20日起強制檢測公告▼



+ 48

▼日本公布6月10日開關▼



+ 25

▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼

