夏天食菜要小心　初生嬰食莧菜粥恐變藍血BB　或患「藍嬰綜合症」

通菜及莧菜都是夏天的時令蔬菜，因其營養價值高，甚受家庭主婦歡迎。不過，市民在購買及處理這些蔬菜時，應格外留神，因為誤食「假」蔬菜甚至隔夜菜，不單吸收不到營養，更隨時釀成食物中毒危機。

撰文：醫善同行醫學顧問、前香港中毒諮詢中心副顧問醫生劉啓基



不少人都會聽過甚至買過「假通菜」。「假通菜」其實是不宜食用的「海芋」的莖葉部分。海芋的根莖與食用芋頭甚為相似，因而得名為「假芋頭」。

毒性極高的海芋，可能因生長於農田附近，每到颱風過後，這些「假通菜」就有機會被捲到種植通菜的農田裡，農夫一併收割，若未能憑肉眼分辨，「假通菜」便混入食用通菜送到街市出售。海芋的根部被視為假芋頭，過去香港曾發生本地個案，多為行山時胡亂採摘，或自行種植時認錯品種有關。

雖然外表幾可亂真，但食用「假通菜」、「假芋頭」，口感猶如「咬玻璃」般難受。這是因為海芋全株均含有草酸鈣針晶體，進食時，晶體會像針一樣刺傷嘴巴、口腔及舌頭黏膜，立即出現黏膜劇痛及腫脹等症狀；如吞食後更可引致呼吸困難，氣道阻塞，嘔吐等嚴重症狀。每年，香港總會收到市民誤食海芋的食物中毒病例。小市民實在難以買餸時分辨真假，我們建議市民向信譽良好的商戶、菜販買菜，減低風險。

除了通菜，莧菜也有豐富營養，很多家長會煮莧菜粥給嬰兒。不知大家可曾記得新聞曾有報道，有嬰兒進食莧菜粥後成了「藍血BB」，嘴唇變藍、血氧飽和度下降。原因為何？

這與所謂真假莧菜沒有任何關係，而是與蔬菜的硝酸鹽含量高有關。食物安全中心曾報道，莧菜、小棠菜和白菜的菜葉含最多硝酸鹽，而細菌或酶能夠把硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽；嬰孩進食後，亞硝酸鹽進入血液，氧化血紅素的鐵質，就會出現「正鐵血紅蛋白血症」，亦即「藍嬰綜合症」 。一般而言，接受院內治療後一兩天內可以痊癒，部份嚴重患者需要用上亞甲藍（Methylene blue）作解毒劑。

若發現嬰幼兒進食蔬菜後，出現臉部及嘴唇呈藍或啡色，以及昏昏欲睡、疲倦等懷疑缺氧症狀，很可能是出現「藍嬰綜合症」。雖然這類個案比較罕見，但家長應在夏天加倍注意食物變壞的風險，建議飯餸最好一餐內食完、減少囤積「隔夜湯餸」，切菜後盡快煮食，勿把嬰兒菜粥儲存在暖壼內太久，否則稍一不慎，細菌便有機會滋生及產生毒素。市民可以參考食物安全中心網頁的詳細建議。

夏天氣溫高，蔬菜、水果容易變壞，也是最多食物中毒個案呈報的季節之一，市民在相約知己暢聚時，不要忘記基本衞生意識。

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