播AV教師辭職了事　議員質疑可轉校繼續教　教育局：要查一定查到

立法會教育事務委員會今日（7日）討論有關教師專業操守議題，對於上月有一名教師於課堂上播放色情AV影片，有議員質疑涉事教師辭職了事，擔心會到其他學校繼續教書。教育局副局長蔡若蓮指學校需就事件向教育局報告，應徵時校方亦可向教育局查核該教師是否曾被遣責警告。



梁式芝書院。（學校網頁）

觀塘女校梁式芝書院一名教師，上月於課堂上在一班女學生面前，用手機看「4P色情影片」，不慎分享至課室屏幕而東窗事發，該名教師其後離職。立法會教育事務委員會今日討論有關教師專業操守議題，議員梁熙質疑該教師辭職了事，之後可到其他學校繼續教書。

蔡若蓮指學校需就違反師德事件向教育局報告，應徵時校方亦可向教育局查核該教師是否曾被遣責或警告，以判斷是否適合，「學校查一定查到。」

蔡若蓮又提到在2021年5月至今年4月間，就學校向教育局查核應徵者資料收到逾8,800宗查核申請，較以往收到約130宗申請，大增近70倍，認為見學校在局方發出通告後有善用既有渠道查核應徵者的資料，挑選適合的人士出任教員。

議員郭玲麗則指出當有學校出現有損師德事件時，「校方好多時好唔想報警」，關注教育局有無為學校報警提供指引，蔡若蓮表示，當校內出現違法行為，教育局有清晰指引校方必須要報警，如果學校判斷有誤，局方亦會跟進。

另外，議員狄志遠指過往有教育人員專業操守議會，但現已不再運作，而由行政系統去處理專業問題的情況並不理想。蔡若蓮回應指，根據過往經驗發現過往的方法並非最有效，認為把關是教育局的責任，會做好把關工作。