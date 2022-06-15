第五波疫情最嚴峻的時候，社區有大量確診者，市民為了減低感染風險，都盡量避免外出，保持社交距離。當時，遙距醫療服務正好成為了醫管局的「好幫手」。我們設立了醫療查詢支援熱線及中醫諮詢熱線，有需要的市民只需要打電話，就可以獲得醫療或中醫藥方面的建議。另外，我們也推出了「遠程醫療支援服務站」，處理由「護訊鈴」、「隔離護理系統」等醫管局支援服務系統轉介的個案，由當值醫生聯絡確診者，解答他們在社區隔離期間的醫療查詢，並提供感染控制及遙距醫療意見。

撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



電話、視像諮詢或診症等不同方法，自疫情以來被廣泛使用。病人不必動輒前來醫院，減少交叉感染的風險。即使如今疫情趨向平穩，這些遙距醫療服務的技術和行政配套並不會被棄如敝屣。反之，它們是非常珍貴的經驗，有助我們將來在有關方面發展得更好。事實上，病人在疫情期間對遙距醫療已經建立了一定的接受程度。我認為，遙距醫療在公營醫療系統的角色，還有可觀的發展空間及潛力。

目前，我們在試行一個先導計劃，於新界地區偏遠鄉村的鄉公所，為當區長者提供遠程醫療服務。透過醫管局流動應用程式「HA Go」，讓長者在原區視像覆診，免卻長途跋涉到診所接受治療。我們期望此計劃能為我們帶來實際成效及啟示，讓遙距醫療在不同部門及治療上派上用場。未來，我們可能還會在醫院推行更大型的遙距醫療先導計劃，讓有需要的病人可以在足不出戶的情況下得到適時的覆診或治療。

醫管局一直致力推動公立醫療系統可持續發展，務求在有限資源下服務最多病人。人力資源方面，我們有不同措施增聘及挽留人手；硬件方面，重建或擴建醫院工程早已相繼展開，而智慧醫院的發展亦已融入我們的運作之中。至於遙距醫療，相信會是另一個推動我們提升服務和公營醫療服務可持續發展的領域。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

