疫情．6.12｜連續兩日逾800宗確診　旺角銀龍茶餐廳等11食肆強檢

衞生署衞生防護中心宣布，新增814宗確診個案，連續第二日破800宗，輸入個案亦創近期新高，達到106宗，有64宗在機場發現，並無新增相關死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除日後相關數字會再上升。另外，今日再有多16宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中一宗是本身正進行家居檢疫，其家人則是新感染個案。



政府宣布，會向污水監察呈陽性地區、即包括東區鯉景灣及太古城；九龍城區常樂邨，窩打老道、巴富街、嘉齡道及石鼓街附近一帶住宅之居民、清潔工和物業管理員，派發合共約39萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。另外，今日下午5時起圍封九龍城何文田邨景文樓作強檢，目標是明日上午完成。



昨日疫情總覽：

【23:18】食環署昨日（11日）至今日（12日）凌晨繼續在各區加強巡查，並與警方在各區採取聯合行動，10間酒吧負責人及八間餐廳負責人涉嫌違反防疫規例，當中三間酒吧須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所七天或14日；另外七間酒吧及八間其他餐飲處所則被罰禁止晚市堂食及每枱人數上限減至二人，為期三、七或14天不等。

▼6月12日強制檢測公告▼



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【22:50】食衞局公布強制檢測公告，有11間食肆及46幢住宅上榜。旺角西洋菜南街銀龍茶餐廳上榜，有兩個時段的食客確診新冠病毒，在6月5日傍晚18:00至18:45和6月7日16:30至17:15在場人士，均需於明日或後日（13至14日）內前往進行核酸檢測。同在西洋菜南街的雲桂香米線專門店也上榜，患者光顧時間為6月6日下午13:30至14:00，同時段在場人士需檢測。

其他上榜食肆包括荃灣海之戀商場彩薈軒、深水埗南昌薈半島漁港、大角咀創意餐廳和新耀記食店、旺角砵蘭街新川美食、旺角正冬火鍋料理、大圍明星海鮮燒鵝專門店、馬鞍山恒安邨四喜牛腩粉麵及鴨脷洲邨利東商場薩莉亞意式餐廳。

有患者曾到訪的住宅方面，有將軍澳維景灣畔11座、沙田駿景園10座、深井碧堤半島9座、東涌海堤灣畔2座、青衣盈翠半島5座、長沙灣昇悅居3座及碧海藍天3座、大角咀帝柏海灣2座及柏景灣6座、尖沙咀擎天半島2座、太古城銀栢閣、跑馬地樂活道18號樂陶苑D座、堅尼地城泓都2座、半山區寶雲道2號富匯豪庭2座及海怡半島美祥閣；屯門龍門居 16 座則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

西洋菜南街銀龍茶餐廳上榜被納入強制檢測公告。（銀龍飲食集團Facebook專頁圖片）

在6月6日至12日曾在上址逗留超過兩小時人士，需於明日或後日內前往進行核酸檢測。

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月11日數字最新升至1.93。（港大醫學院圖片）

【22:00】新冠病毒連續兩日增逾800宗新個案，有患者居住的大廈也急增。衞生署今晚（12日）更新確診大廈名單，當中新增592幢大廈，山頂布力徑洋房、坪洲雍澄海岸洋房上榜；而半山區譽皇居、中半山富匯豪庭亦在名單內。



另外，名單亦有不少酒店，包括北角海逸酒店、九龍海逸君綽酒店、東涌的香港銀樾美憬閣酒店、尖沙咀的最佳盛品酒店、紅磡的海韻軒海景酒店，亦有中西區服務式住宅本舍。

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【18:54】位於香港仔的珍寶海鮮舫停業兩年，早前宣布將於本月把船隻移離香港，靜待新經營者出現，記者今日（12日）現場所見，珍寶海鮮舫的下層玻璃窗已圍上木板，據了解，最快周二（14日）就會移離香港。

珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團回覆《香港01》表示，已物色到適合的船塢泊位，而珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為行程作好準備，又指應船塢要求，未能公開海鮮舫具體存放地點。至於具體離港日期，會於6月中海鮮舫牌照到期前，視乎天氣情況，啟航移離香港。

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【18:00】政府宣布，自下午五時起圍檢九龍城何文田邨景文樓，受檢人士須在其處所等候，直至區域內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（六月十三日）上午約十一時完成行動。

【17:25】政府今（12日）表示，多區因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，會向多區居民、清潔工和物業管理員派發合共約39萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，污水監察呈陽性地區包括東區鯉景灣及太古城；九龍城區常樂邨，窩打老道、巴富街、嘉齡道及石鼓街附近一帶住宅；油尖旺區富榮花園、海富苑、柏景灣及帝柏海灣；西貢區彩明苑、都會駅、翠嶺峰及翠塘花園；荃灣區麗城花園第一至三期、灣景花園、韻濤居、翠濤閣及蔚景花園。

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【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，酒吧FLM再增4個案，而早前爆發的其他酒吧群組則再無新增個案，料相關群組已完結。另外，今日再有多16宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中一宗是本身正進行家居檢疫，其家人則是新感染個案；另有5宗是在太古城高山台廬山閣發現，一個單位有3宗，另一個單位就有2宗。

▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



【16:35】衞生防議中心宣布，新增814宗診宗個案，並錄得106宗輸入個案，64宗在機場發現，數字上升應該是與到港航機數目增加有關。昨日無新增相關死亡個案。問及未來確診數字有沒有上到4位數字的可能性？衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除日後相關數會再上升，按目前的疫情看，現時的感染情況是全港性，並不是單獨一、兩個群組式的爆發，從污水監察亦看到情況是上升中；而按港大的預測評估，香港仍有200至300萬人未受到感染的，重申希望市民可以放心去接種疫針。

培道小學2C班有學生感染，須停課一周。（互聯網）

【14:00】財政司司長陳茂波今日（12日）發表網誌，透露本周將公布第二期消費券發放詳情。綜合《香港01》消息及過往資料，第二期消費券最快6月中接受申請並於暑假發放，營辧商由四間增至六間，市民如不選擇「轉會」，毋須任何手續會自動收取消費券。

八達通因儲值上限3,000元，在第一期發放消費券時，需要分階段領取5,000元消費券，根據安排，市民在5月31日前消費完首輪4,000元消費券，最快可在6月16日領取「尾期」1,000元。財庫局早前已釐清八達通不受「洗黑錢」相關法例規管，未知八達會否在第二期消費券前調高儲值額方便市民「使錢」。

【12:50】「疫苗通行證」上月底已進入第三階後，明日（13日）起進一步擴展至醫管局專科門診診所、地區康健中心等13類醫療處所，屆時病人和照顧者均要打齊三針，供職員查核有關證明，方可進入處所使用服務。若有病人未能符合疫苗接種要求，則可用到訪前48小時內的核酸檢測陰性證明代替。

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【10:38】第二階段5,000元消費券將在暑假發放，財政司司長陳茂波今日（12日）在網誌表示，本周將公布發放詳情，希望透過「可以轉會」的市場力量，讓消費者享受最多消費優惠，讓消費券發揮更大槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。他更指如果市民選擇「唔轉會」，沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋須做任何登記手續。政府會自動核對之前已登記資料，讓合資格市民能在指定時間順利收到消費券。

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▼6月11日火龍再現大坑▼



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【9:10】政府宣布，完成荃灣象山邨樂山樓圍封強檢，截至昨日晚上十一時，共有約1610人接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用；期間政府在圍封範圍內派員到訪約710戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼



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▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



▼6月1日起強制檢測公告▼

