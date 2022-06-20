都大推彈性收生安排 中或英DSE僅達第二級仍可入讀 但設一條件
撰文：勞敏儀
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受疫情影響，應屆香港中學文憑考試考生面對不少挑戰。香港都會大學宣布，今年採取彈性收生安排，為在個別核心科目未達入學要求的考生提供入讀大學的機會，修讀心儀的課程。
須於甲類科目考獲5*或以上
在新安排下，如考生在中文或英文其中一科的成績僅達第二級，但其他學科仍符合最低入學要求及於其中一科甲類科目考獲5*或以上成績，都大將會作特別收生考慮。同時，考生所持的總成績仍須符合心儀報讀課程的最低錄取分數，以及把該課程放在聯招中的A組別，並通過相關面試要求。
除護理及健康學相關課程外，新安排將適用於所有透過大學聯招辦法報讀都大2022/23學年「指定專業/界別課程資助計劃」下課程的學生。
為偶有失手考生提供升學途徑
都大學術副校長關清平表示，今屆考生在第五波疫情下應考，所面對的壓力很大，或會影響考試表現，期望透過是次彈性收生安排，為偶有失手的考生提供升學途徑，繼續選擇適合自己的發展方向，發揮潛能。
此外，為獎勵入學成績優異和才華出眾的新生，都大早前宣布推出「摘星入學獎學金」，凡經大學聯招辦法入讀都大的學生，如在文憑試中任何甲類科目取得5*或5**的成績，即可獲發四萬元獎學金。大學亦提供多項聯招入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，獎學金高達12萬元。
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