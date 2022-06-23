兩男生涉向青衣一中學縱火　官憑撿獲手套上的DNA　裁1男生罪成

青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學前年遭人縱火，2名該校男學生否認縱火及刑毀，早前經審訊後，案件今(23日)在區域法院裁決，法官指，學校附近找到一雙手套，上面驗出有其中一名19歲男生的DNA，認為他是拋棄手套的縱火者，裁定他縱火罪成；至於另一名17歲的被告，法官認為警員曾作出威嚇故裁定該較年輕被告表證不成立，無罪釋放。罪成的被告，其判刑押後至7月7日以候其教導所報告。



兩名被告為：17歲張姓少年及關昊侃（19歲）。二人被指於2020年7月24日，用火損毀青衣樂善堂梁植偉紀念中學的花槽、牆壁及正門。張另被控於同年5月25日損壞正門及管有2支伸縮棍。

認為警員未向首被告作警誡

首被告張姓少年在審訊時被裁定表證不成立，法官解釋相信警員未作出警誡，以及曾威嚇他會告他暴動及縱火罪，更稱會拘捕其父母，認為警員蓄意違規，剝奪疑犯的緘默權利，不信納其招認口供，遂裁定首被告表證不成立。

學校附近撿獲手套有次被告DNA

就次被告關昊侃的案件，法官指案發前有兩名疑犯，手持石油氣瓶及一個罐，其中一人雙手戴淺藍色手套，然後到學校正門縱火，後來警方在學校附近找到一雙淺藍色手套，相信是縱火者遺下的手套，而上面有次被告的DNA，故裁定次被告縱火罪成。

案件編號：DCCC291/2021