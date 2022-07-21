書展2022｜消委會總幹事跟小童分享《我是黑天鵝》　籲學主角堅持

香港書展正進行，消費者委員會亦有參展。總幹事黃鳳嫺今日（21日）到場出席「名人講故事」，她選了由劉清彥的兒童書《我是黑天鵝》，跟一班小朋友分享，寄語他們學習書中主角，在遇到問題和挫折時，「只要堅持夢想，努力不懈，終有一日會得到大家的賞識，當機會來到，就能成就自己的夢想。」



+ 2

消委會指出，《我是黑天鵝》是一本非常勵志、別具教育意義的故事。故事中的主角阿民是一個愛跳芭蕾的男孩，因為喜愛跳芭蕾而努力不懈，不理他人異樣眼光，堅持鍛鍊，更打破固有的框框，爭取芭蕾舞蹈表演中黑天鵝的角色，最後更成功跳出黑天鵝32圈揮鞭轉的俊美舞姿，夢想成真。

黃鳯嫺同小朋友分享《我是黑天鵝》故事期間，同台上和台下小朋友互動，他們天真無邪的回應，為現場帶來歡樂氣氛。

黃鳯嫺希望透過故事中的主角「阿民」，寄語社會未來的主人翁，「人生不會順風順水，有時都會遇到好多問題和挫折，不同人有不同的睇法，但只要自己堅持夢想，努力不懈，終有一日會得到大家的賞識，當機會來到，就能成就自己的夢想。」