90後會所主任變電競球王　全港排名第一　7.1英國爭入世界盃32強

2022卡塔爾世界盃決賽周今年11月上演，在全球球迷期待的盛事開波之前，國際足協（FIFA）會率先舉行電競版世界盃「FIFAe World Cup」，香港有位90後「球王」正爭取入場券。27歲的楊子軒任職會所主任，他以業餘身份參加「FIFAe World Cup」但成績優異，目前在全港排名第一，北亞地區排第三，並將於7月1日至3日出席在英國舉行的「FIFAe World Cup」季後賽，爭逐32名出線資格。



業餘身份征淘汰賽 成功取得季後賽資格

由FIFA主辦的電競界盛事「FIFAe World Cup」，來自全球10個國家或地區的1,280名電競選手剛完成6月份淘汰賽事，取得季後賽128個出線資格。

季後賽將於7月1日至3日在英國舉行，128人將角逐32個出線資格，其中包括代表香港出賽的楊子軒，以業餘身份參賽「FIFAe World Cup」的他現時在「FIFAe World Cup」全港排名第一，在北亞地區(即中國、日本及韓國)則排名第三。

僱主新世界豁免扣減有薪年假 贊助住宿等參賽開支

正職於新世界發展旗下清水灣半島傲瀧任職會所主任的他表示，由於疫情關係，赴英參賽連同隔離須10多天，曾擔心不獲公司批准出賽，但公司最終不只沒有反對，更主動提出多項支援方案，讓他可以無後顧之憂出賽。新世界發展指，全力支持員工代表香港爭標，將會特別豁免楊子軒扣減有薪年假參加今次賽事，並且贊助住宿及其他所需的開支。