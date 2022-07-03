任志剛轟外匯基金購買美國國債：即是用市民嘅錢借畀美國
撰文：陳栢麟
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金管局前總裁、行政會議成員任志剛今早（3日）在電台節目中表示，按中美貿易戰的發展預測，建議金管局與其用外匯基金購買美國國債，不如用作投資北部都會區，「不停買美債，即是用市民嘅錢借畀美國」。他又批評，本港對於推動人民幣國際化「做得慢」、「行得太小」。
有學者對此表示，全世界很多國家都購買美債，因流動性較高，亦較少聽到以外匯基金購買房地產項目，「唔係唔得，但要有無吸引力，同埋用咩形式，發債？」強調相關言論應只屬任的個人意見。
任志剛今早在商台節目《政好星期天》稱，現時中美處於貿易戰時刻，從管理角度而言，外匯儲備當然愈多愈好，但不停買美債，「即用市民嘅錢借畀美國」，建議用作投資發展北部都會區。他亦指，本港過去推動人民幣作爲貿易結算，但只限於經常項目，批評香港於相關進程上處理太慢。
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波對此表示，全世界不少國家都有購買美國國債，一來講回報，二來講流動性，一般來講較少會運用外匯基金投資房地產，又指即使回報與美債相近，亦認為不太吸引，原因是流動性不及美國國庫。
學者指購買美債亦是種投資 不能只形容是借錢予美國
他續指，購買美債亦是種投資，不能只形容是借錢予美國，「國家都借好多錢畀美國」。至於任批評香港推動人民幣國際化進度慢，李則認為是貨幣本身的局限因素，「用美元貸款同人民幣貸款利息都爭好遠，投資者好簡單，邊樣掂、有錢賺就買。」
外匯基金自1935年成立 用作捍衛港元匯率
根據資料，外匯基金自1935年成立，持有香港的官方儲備，肩負捍衛港元匯率，以及維持香港貨幣與金融體系穩健的作用，而本港的匯率制度是採取貨幣發行局制度的模式，規定貨幣基礎必須按 7.8的匯率，由外匯儲備提供十足支持。
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