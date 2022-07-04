張竹君：BA.4/5有機會成主流病毒但難一概而論　現僅佔個案約1%

新冠肺炎疫情不止，本港今日（4日）新增1,841宗確診個案，亦有專家相信Omicron BA.4及BA.5變種病毒將成為本港的主流病毒。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.4或BA.5的傳播力很快，相信或有機會成為主流病毒，但她稱每個地方的情況均不同，故難以一概而論。她又指，現時懷疑感染BA.4或BA.5的數目，佔每天個案總數約1%或少於1%，暫未成為主流病毒株。



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張竹君指，參考外國經驗，BA.4或BA.5的傳播力很快，直言：「可能有機會成為主流病毒都未定。」不過，張竹君稱每個地方均不同，而市民感染情況亦不一樣，故難以一概而論。她又指，若本港市民曾感染BA.2.2，暫未能預計是否必定會因BA.4或BA.5出現二次感染，故未來要繼續觀察。

此外，被問及疫情會否一直上升、今波疫情何時見頂等，張竹君重申，暫不能預計香港情況。

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未成為主流病毒株

張竹君又指，現時BA.4及BA.5的懷疑個案，只佔每天個案總數約1%或少於1%，暫未成為主流病毒株。不過，她稱：「當然都知道BA.4或BA.5可能傳播力好快，我哋估計唔到究竟佢可以幾快。」

至於BA.4或BA.5變成主流病毒後，本港會否出現大爆發，張竹君同樣指，未來仍要繼續觀察，因每個地方之前的感染情況、打針率等都不一樣，未必可一概而論。

具更高傳染性 病情較輕

她又指，根據海外情況，懷疑BA.4或BA.5的個案或比其他Omicron病毒株更具傳染性，但其病徵很輕微，而由於具高傳染力，故當局希望盡量控制擴散情況。她強調，只要大家接種疫苗，而嚴重個案數字低，便會不太擔心。

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