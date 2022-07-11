女子服甲亢藥現罕見副作用　醫生未及時察覺及治理亡　裁死於不幸

患有甲狀腺指數偏高的女子，疑因服用甲亢藥後出現罕有副作用，出現咳血等症狀，白血球更跌至零，最終不治。死因庭就其死作研訊，並揭露女病人服藥約一個月後出現發燒等症狀，她原本看的醫生休假，她轉向另一醫生求醫時，惟該醫生疑未意識其病癥或與病人所服的甲亢藥有關，女病人情況突惡化後死亡。專家醫生指涉案甲亢藥家庭醫生亦可處方，認為醫生理應知其副作用，惟女病人未有得到合適處理，送院時已多重器官衰竭，很大機會死亡。死因裁判官周燕珠今(11日)裁定女病人死於不幸。死者丈夫則稱，希望其妻的死可提醒服用同藥的病人，因這涉關乎生死的副作用。



原有醫生休假轉看另一醫生

死者吳美寶(48歲)，她於2018年5月因甲狀腺指數偏高，先向私人醫生楊永健求醫，並獲處方甲亢藥。約個多月後，她感到不適，因楊在休假，而改看另一私人醫生梁鑫暉，並獲處方消炎及退燒等藥物，吳之後出現口腔潰瘍和喉嚨痛等症狀，數天後更咳血，她送往北區醫院治理後，再轉送威爾斯親王醫院，其白血球曾一度跌至零，她於同年6月19日證實不治。

死者丈夫王德明希望其妻吳美寶的死，能提醒服同樣藥物的人士，因為其副作用是關乎生死。(劉安琪攝)

周官特別向涉案兩醫生作出建議

死因裁判官周燕球裁決時，分別向兩名私家醫生：楊永健及梁鑫暉提出3項建議，包括建議楊醫生在處方甲亢藥卡比馬唑時，應向病人詳細提及會出現的副作用，並提醒病人若之後欲向其他醫生求診，應將藥袋或藥名交予該醫生參考；周官又建議梁醫生，在獲悉病人有服用甲亢藥物後，要問清楚該藥物名稱，考慮病人的徵狀是否與藥物副作用有關；另建議梁在遇見有上呼吸道感染、口腔潰瘍及扁桃腺腫脹徵狀的病人時，處方含類固醇的消炎藥物時要特別考慮。

死者夫望能提醒服用同藥的人士

死者丈夫王德明在庭外稱，對於裁決結果「滿意就唔滿意㗎啦」，他認為涉案兩名私家醫生的責任最大，希望其妻子之死可讓其他服用甲亢藥的病人一個提醒，若出現相同的病徵時，要懂得如何處理，並稱這是「關係生死嘅副作用」。

楊醫生稱有提嚴重副作用或致白血球減少

私家醫生楊永健作供時稱，吳因甲狀腺偏高向他求醫，他處方了兩種甲亢藥物後，吳的病情有改善，他亦有向吳提及該甲亢藥的副作用，包括輕則有腸胃不適及風癩，重則導致白血球減少、溶血性貧血等，但均屬十分罕見，且自言當時雖未有詳細解釋藥物副作用，但有吩咐吳若有不適要告知醫生。

醫生梁鑫暉稱死者吳美寶求診時，承認對甲亢藥經驗較少，未想到吳出現口腔潰瘍等是甲亢藥的副作用。(劉安琪攝)

梁認對處方甲亢藥的經驗較少

吳在同年6月初覺不適，但楊醫生在休假，她轉向另一私家醫生梁鑫暉求診。梁憶述，吳於6月11日求診時有發燒、喉嚨紅腫、兩邊扁桃腺腫脹等問題，他為吳處方消炎及退燒等藥。吳之後兩度找梁覆診，情況有好轉，但有牙齦及面頰黏膜潰瘍，診斷為疱疹性齦口炎。梁自言，當時未有想到口腔潰瘍及白血球下降為甲亢藥的副作用之一，承認對處方甲亢藥的經驗較少，不清楚其副作用，若他知道必然會將吳轉介至醫院跟進。

咳血送院白血球跌至零

吳於同月17日因咳血及氣喘，送往北區醫院急症室，其肺部影像顯示有肺炎，抽血檢驗為綠膿桿菌，其後轉至內科病房接受治療。同晚10時許，吳情況轉差送往深切治療部，醫生指其血氧下降，白血球指數更跌至零，或與甲亢藥有關。翌日凌晨，吳進行人工心肺的手術，期間一度心跳停頓14分鐘，之後送往威爾斯親王醫院後出現器官衰竭，延至19日離世。

執業醫生理應知該甲亢藥副作用

威院深切治療部副顧問醫生葉雨陽稱，吳因為嚴重感染綠膿桿菌，引發器官衰竭及敗血症。雖然院方為她注射白血球生長激素，惟藥物需兩至三天才見效。

時任北區醫院ICU醫生蕭健樂供稱，針對甲亢藥的副作用，吳服用的甲亢藥物卡比馬唑，其副作用包括引致白血球量下降，蕭又認為，所有執業醫生均應了解這副作用。

副作用出現後未有作適當措施

家庭醫學專家陸雲醫生則指，吳服藥後出現副作用，惟梁鑫暉醫生當時未有作出適當和有效的措施。然而吳送院時已出現敗血症及嚴重器官衰竭，且因綠膿桿菌感染致呼吸衰竭，陸認為其康復機會不高，很大機會在數天內死亡。

案件編號：CCDI-681/2018(DK)