長者易患小腸氣嚴重可致腹膜炎　手術根治率高達九成

人體內有多種器官，其中「腹壁」猶如紙盒一樣，載滿了肝、腎、大腸、小腸、胃、卵巢、子宮等不同器官，但隨著年紀漸老，腹壁肌肉開始弱化，令「紙盒」產生「缺口」導致器官向外擠壓，亦就是困擾不少都市人的小腸氣（醫學正名為「疝氣」）。惟小腸氣難以透過藥物治療，病人若察覺異樣，應及早求醫透過手術根治。

撰文：醫善同行醫學顧問、外科專科醫生陳偉強醫生



小腸氣可發生在嬰兒、兒童及成年人，在長者中腹肌溝的小腸氣最為常見。病人早期未必察覺情況，但當腹壁內的缺口漸大，病人咳嗽、大笑、提重物、舉重等動作令腹部受壓時，開始會感覺腹肌溝有腫塊突出。隨著病情惡化，病人即使沒有令腹部大幅受壓，簡單如咳嗽、小便等亦會令腹壁內的器官向外擠壓，要自行將腫塊推回腹壁內，嚴重者甚至全日出現病徵。

當病人患有小腸氣而未有及早求醫，一旦出現劇痛、發燒和休克的情況才到急症室求醫，可能已經出現腸道缺血壞死，甚至腹膜炎等併發症，嚴重時可以致命。即使醫生立即安排手術，病人由於並非空腹狀態，或過去一直服用薄血藥等風險因素，均會令手術風險大增，或最終出現性命危險。

醫生為病人診斷時，會要求病人作咳嗽以增加腹腔內壓，逐檢查兩邊腹股溝是否有腫塊以斷定是否患有小腸氣。由於腫塊亦可能是由於其他原因如良性腫瘤、水囊或淋巴腫大等等，醫生或會建議進行磁力共振、超聲波等檢查。

由於小腸氣屬於人體生理結構疾病，暫時未有有效藥物根治，醫生會按臨床病情嚴重情況，適時建議病人接受手術。手術一般分為傳統及微創方法，兩者均是透過置入外科手術專用的纖維膜，以針線固定位置並覆蓋腹股溝缺口。因纖維膜可刺激周圍肌肉組織，兩者會慢慢融為一體，讓原來的缺口重新鞏固，防止腹壁內的器官再次滑出。

在未有纖維膜的出現前，醫生會直接將缺口以針線縫合，但病人術後小腸氣的復發較高。相反，現時不論傳統或微創手術的成功率均高達九成以上，復發機會甚低，而微創手術有機會減少痛楚及住院時間，至於病人適合那種手術應諮詢醫生意見。

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